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  4. Kocaeli'de kamyondan fırlayan tekerlek trafiği kilitledi

Kocaeli'de kamyondan fırlayan tekerlek trafiği kilitledi

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TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kamyondan fırlayan tekerlek onlarca metre yolda araçların yanından geçerek ilerledi. Bir vatandaşın tekerleği yakalayarak durdurduğu o anlar, başka bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüde durumu gören dolmuş sürücüsünün tekerleği yakalayan vatandaşa seslenerek “Tuttu, tuttu. Adamsın sen” dediği görülüyor.

Kocaeli'de kamyondan fırlayan tekerlek trafiği kilitledi

Olay, Beylikbağı Mahallesi, D100 Karayolu, Kuzey Yanyol’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir kamyondan çıkan tekerlek yolda hızla ilerlemeye başladı. Tekerleği gören bir dolmuş şoförü ise bir yandan cep telefonunu çıkartarak o anları kaydederken, diğer yandan da korna ile yoldaki araç sürücülerini uyarmaya çalıştı.

Kavşakta bekleyen araçların yanından geçen tekerlek, yaklaşık 50 metre ilerledikten sonra durumu fark eden bir minibüs sürücüsü tarafından durduruldu.

OLAY ANI KAMERADA

Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, tekerleğin bir otomobilin önünden hızla yuvarlandığı görülüyor. Hızla giden tekerlek, kavşakta bekleyen araçların yanından geçiyor. Dolmuş sürücüsü ise o korna ile sürücüleri uyarmaya çalışıyor.

'TUTTU, TUTTU! ADAMSIN SEN'

Araçların yanından geçen tekerlek, dolmuş sürücüsünün uyarılarını fark eden bir minibüs sürücüsü tarafından yakalanıyor. Sürücü daha sonra tekerleği yol kenarına bırakıyor. Durumu gören dolmuş sürücüsü ise tekerleği yakalayan vatandaşa seslenerek, “Tuttu, tuttu. Adamsın sen” diyor.

kam

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kamyon tekeri Kocaeli

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