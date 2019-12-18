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Kocaeli'de kimyasal atıkların dereye boşaltılma anının görüntüleri ortaya çıktı

mustafa.saygin mustafa.saygin
TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Kocaeli Dilovası'nda bir fabrikaya ait kimyasal atıkların dereye boşaltıldığı ana ait görüntüler ortaya çıktı.

Dilovası'nda İMES Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan çelik halat üretimi yapan fabrikanın atık suları dereye boşaltıldı.Tehlikeli maddeler ve evsel atık taşıma firmasına ait vidanjörü kullanan şoför, fabrikalardan aldığı atıkları dereye boşaltma anını cep telefonu ile görüntüledi.

"FİRMA VE FABRİKA DURUMDAN HABERDAR"

Şoför, görüntülerde fabrikanın atık sularını vidanjörle çekerken, firmanın ve fabrikanın durumdan haberinin olduğunu, kaçak döküm yaptıklarını, fabrikanın kantarına girdiğini belirterek, evrakı gösteriyor. Şoförün, fabrikanın atık sularını aldığı, kantarına girdiği, atık suları dereye boşalttığı her anı görüntülediği ortaya çıktı.

KANALİZASYONA ATIKLARI BOŞALTIRKEN YAKALANMIŞLARDI

Geçen ay Dilovası ilçesinde çevreye yayılan kokulardan vatandaşlar rahatsız olurken, kokunun kaynağını tespit edebilmek için zabıta ekipleri nöbet tuttu. Gece rögarlardan kanalizasyon sistemine kimyasal atıkları boşaltan vidanjörler tespit edildi. Lisansı olmayan araçlarla, kimyasal maddeleri izinsiz ve kaçak döken firmaya 1 milyon 860 TL ceza kesildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli dilovası

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