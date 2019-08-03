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Kocaeli'de korkunç kaza! Tramvay durağına girdi

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
VİDEO  | 03.08.2019 14:37 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde tramvay yoluna girerek hızla ilerleyen araç kavşaktan dönen başka bir otomobilin çarpması sonucu takla atarak tramvay durağına girdi. Sürücünün yaralandığı kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay 29 Temmuz günü öğlen saatlerine İzmit Yenişehir Mahallesi tramvay durağında meydana geldi.

DEMİR KORKULUKLARA SAPLANDI

Edinilen bilgiye göre Yahya Kaptan köprülü kavşağında araç yolundaki trafiğe takılmak istemeyen adı öğrenilemeyen otomobil sürücüsü, aracı ile tramvay yoluna girerek hızla ilerlemeye başladı. Köprülü kavşak altından geçen otomobile bu sırada kavşaktan dönen başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, takla atarak yolcuların beklediği tramvay durağının demir korkuluklarına sağlandı.

TRAMVAY YOLUNDAN GİDERKEN ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber vererek sürücünün yardımına koştu. Vatandaşlarının yardımıyla araçtan çıkarılan yaralı sürücü ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durağa giren ve tramvay seferlerinin aksamasına neden olan otomobil, çekici ile kaldırılması sonrasında tramvay seferleri yeniden başlarken polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Durakta tramvay bekleyen yolcuların ölümden döndüğü kaza ve kaza anında duraktaki yolcuların yaşadığı korku anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
tramvay Kocaeli durak kaza

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
bırakın ölsün, bi gerizekalı eksilir dünya. Başkalarının hayatını tehlikeye atmaya ve kurallara uyamadan araç kullanmaya kimsenin hakkı yok.
güvenlik olay yerine gidene kadar adam hastaneden taburcu oldu
İstasyon güvenliğinin dünya umrunda feğil adam sanki plajda rahat kafayla yürüyor
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