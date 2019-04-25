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Kocaeli’deki yarışta attan düşen jokey ölümden döndü!

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YAŞAM  | 25.04.2019 15:25 | Son Güncelleme

Kocaeli’de bulunan Kartepe Hipodromu’ndaki 23 Nisan Koşusu’nda yarışı birinci olarak tamamlamak üzereyken attan düşen jokey, arkadan gelen atların altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Kartepe Hipodromu'nda gerçekleştirilen 23 Nisan Koşusu'nda yürekler ağza geldi. Jokey Umut Varlı, 2 numaralı at Karaibo’yla kum pistteki 4. Koşu'da 7 at arasından sıyrılarak yarışı en önde tamamlamak üzereyken, bir anda pistin sağına kaçan attan düştü. Varlı, arkadan gelen atların altında ezilmekten saniyelerle kurtuldu.

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ALTINCI KOŞUDA İSE BU KEZ JOKEY AYDIN DÜŞTÜ!

Öte yandan, pistte aynı gün koşulan 6. Koşu'da ise jokey Mehmet Ali Aydın, startın verilmesinden saniyeler sonra 3 numaralı Black Adler isimli attan düştü. Kum piste düşen Aydın yaralanmadan kurtulurken, Black Adler isimli at, diğer atlar arasında koşmaya devam etti.

Bin 900 metrede gerçekleştirilen koşuda diğer atların önüne geçen Black Adler, yarışı birinci tamamladı.

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