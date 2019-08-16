Mynet Trend

Kocaeli'nde yola dökülen sabun yağmur sonrası etrafı beyaza bürüdü

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 16.08.2019 15:02 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde yola dökülen sabun, yağmur yağışı sonrasında köpürdü. Köpükle kaplanan yolu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, ekipler köpüğün temizlenmesi için çalışma başlattı.

Olay, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Karadenizler Mahallesi D-130 Karayolu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğlen saatlerinde etkili olan sağanak yağmur sonrasında yolda bir anda köpük oluşmaya başladı. Yağmurun etkisini arttırması ile yolun yaklaşık 2 kilometrelik kesimi köpükle kaplandı. Köpükler, caddenin yan tarafında bulunan D-130 Karayolu’na da sıçradı.

VATANDAŞLAR POLİSİ ARADI

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, panikle durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, caddede güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü olarak sağladı.

KÖPÜĞÜN TEMİZLENMESİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine intikal eden belediye ekipleri ise köpüğün temizlenmesi için çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışma sırasında köpüğün yol kenarında bulunan bir maddeden yayıldığını tespit etti. Ekipler incelediği maddenin ‘Arap sabunu’ olabileceğini tespit etti. Yoldan geçen bir araçtan dökülmüş olabileceği değerlendirilen madde, belediye ekipleri tarafından temizlendi. Ekipler, yoldaki köpüğün temizlenmesi için yol temizleme araçları ile çalışmalarını sürdürürken, adeta beyaza bürünmüş yolu gören vatandaşlar ise şaşırdıklarını ifade ettiler.

Kaynak: İHA

Tanesini 5 TL'den satıyor! Belediyeler sıraya girdiTanesini 5 TL'den satıyor! Belediyeler sıraya girdi
Bu görüntü harekete geçirdi! Elektrikler kesildiBu görüntü harekete geçirdi! Elektrikler kesildi
Antalya'da heyecanlandıran keşifAntalya'da heyecanlandıran keşif
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli sabun

En Çok Okunan Trend Haberler

Belediyeler sıraya girdi! Tanesini 5 TL'den satıyor

Belediyeler sıraya girdi! Tanesini 5 TL'den satıyor

CHP’li vekilden Akalın isyanı! Savcıları göreve çağırdı

CHP’li vekilden Akalın isyanı! Savcıları göreve çağırdı

İstanbul'da sabah şoku!

İstanbul'da sabah şoku!

Sosyal medya Aleyna Tilki'nin bu görüntüleri konuşuyor

Sosyal medya Aleyna Tilki'nin bu görüntüleri konuşuyor

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Değeri 1,5 milyon Euro! Film gibi hırsızlık: Interpol devrede

Değeri 1,5 milyon Euro! Film gibi hırsızlık: Interpol devrede

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Tam 1.3 ton ağırlığında! Fiyatı dudak uçuklattı

Tam 1.3 ton ağırlığında! Fiyatı dudak uçuklattı

'Karadrina' alarmı! 'Binlercesi var' dedi, çağrı yaptı

'Karadrina' alarmı! 'Binlercesi var' dedi, çağrı yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da göç eden leylekler için elektrikler kesildi

Bu görüntü harekete geçirdi! Elektrikler kesildi

Antalya'da heyecanlandıran keşif

Antalya'da heyecanlandıran keşif

El yapımı kemik taraklara büyük talep

Talep yağıyor! Yapımı 2 gün sürüyor

İstanbullular yağmura hazırlıksız yakalandı

Islanmamak için her şeyi yaptılar!

Belediyeler sıraya girdi! Tanesini 5 TL'den satıyor

Belediyeler sıraya girdi! Tanesini 5 TL'den satıyor

42 yıldır yaşamını 4 engelli çocuğuna adayan anne

Fedakar annenin 42 yıllık mücadelesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.