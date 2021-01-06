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Kocaeli Ormanya: Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 06.01.2021 12:16 | Son Güncelleme:
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Kocaeli Ormanya: Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı

Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı olan Kocaeli Ormanya, geçen yıl Covid-19 salgını nedeniyle 2 ay kapatılmasına rağmen 5 milyon kişi ziyaretçiyi ağırladı.

Kartepe ilçesinde bulunan Kocaeli Ormanya 2018 yılının Mayıs ayında açılmıştı. Muhteşem bir doğal yaşam alanı olan Ormanya'nın her yıl milyonlarca ziyaretçi ağırladığını kaydeden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, doğal yaşam parkları arasında Türkiye'nin en çok ziyaret edilen yerin burası olduğunu belirtti.

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Büyükakın, açıldığı günden bu yana adını sıkça duyuran Ormanya'nın verdiği hizmetlerle turistlerin gözde mekanları arasına girdiğini vurgulayarak, Covid-19 salgını nedeniyle yaklaşık iki ay kapalı kalan Ormanya'da bu süreçte de yapım ve bakım çalışmalarına devam edildiğini bildirdi.

KOCAELİ ORMANYA OLDUKÇA YOĞUN BİR YIL YAŞADI

Ormanya'da yapılan etkinliklerle ilgili bilgi veren Büyükakın, şunları söyledi:

"Her geçen gün ziyaretçilerini kendine hayran bırakan Ormanya, hayvanat bahçesi, yaban yaşam alanı, Ormanköy, kuş gözlem alanı, mesire alanı ve kamp alanı gibi ana bölümleriyle oldukça yoğun bir yıl yaşadı.

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Dünyayı saran Covid-19 salgını sebebi ile Ormanya'da iki ay boyunca ziyaretçi girişine ara verdi. Bu süreçte tüm bakım çalışmalarına titizlikle devam eden Ormanya, Kovid-19 sebebi ile de birçok önlem aldı. Ziyaretçiler için Ormanya girişine ateş ölçer ve Kovid-19 bilgilendirmeleri yerleştirildi. Alan içerisinde birçok noktaya dezenfektan makineleri yerleştirilerek vatandaşın sosyal mesafeye dikkat etmesi için de sık sık anonslar yapıldı"

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Ormanya'nın bir başka dikkati çeken bölümünün ise Yaban Yaşam Alanı olduğunu, bu bölümde yaşayan kızıl geyik, alageyik, karaca, ceylan ve yılkı atlarındaki çoğalmaların da sevindirici olduğunu bildiren Büyükakın, "Kızıl geyiklerde 8, karacalarda 3, alageyiklerde 6, ceylanlarda 14 ve yılkı atlarındaki 4 doğumla birlikte Yaban Yaşam Alanı toplamda 154 yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor. Ormanya Yaban Yaşam Alanı'nda yaşayan kızıl geyiklerin sayıları arttırılarak, Kocaeli'de yaygın olarak görüldükleri Samanlı Dağları ve Kandıra bölgesindeki yaban yaşam alanına kontrollü bir şekilde salınmaları sağlanacak" ifadesini kullandı.

"PANDEMİDE DOĞADA OLMAK İSTEYENLERİN İLK DURAĞI KOCAELİ ORMANYA OLDU"

Büyükakın, Ormanya'da çocuklara yönelik etkinlikler de düzenlendiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pandemi süresinde de şehir kalabalığından uzaklaşıp doğada olmak isteyenlerin ilk durağı Ormanya oldu. Çevre illere yakın olması sebebi ile kamp severlerin ilk tercihlerinden biri olan Ormanya Kamp Alanı Kocaeli'deki büyük bir eksikliği kapatmış durumda.

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Yerli doğa tutkunlarının yanı sıra özellikle Almanya, Bulgaristan, Amerika, Güney Kore, Fransa, İsviçre ve İngiltere gibi ülkelerden turistleri ağırlayan Ormanya bu süreçte toplamda 550'si yabancı turist olmak üzere 9 bin 897 kamp severi ağırladı"

Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin de Ormanya bünyesinde çalışmalarına devam ettiğini belirten Büyükakın, merkezde geçen yıl birçok zorlu ameliyatın yapıldığını, birçok tedavinin başarıyla tamamlandığını kaydetti.

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Başkan Büyükakın, geçen yıl karaca, kızıl geyik, ayı, çakal, tilki, kurt gibi 778 hayvanın tedavi edildiği merkezde, doğan, şahin, baykuş, martı, leylek gibi 94 yaban kuşunun da doğaya salındığını sözlerine ekledi.


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