Kocaeli Ormanya: Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı

Kartepe ilçesinde bulunan Kocaeli Ormanya 2018 yılının Mayıs ayında açılmıştı. Muhteşem bir doğal yaşam alanı olan Ormanya'nın her yıl milyonlarca ziyaretçi ağırladığını kaydeden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, doğal yaşam parkları arasında Türkiye'nin en çok ziyaret edilen yerin burası olduğunu belirtti.

Büyükakın, açıldığı günden bu yana adını sıkça duyuran Ormanya'nın verdiği hizmetlerle turistlerin gözde mekanları arasına girdiğini vurgulayarak, Covid-19 salgını nedeniyle yaklaşık iki ay kapalı kalan Ormanya'da bu süreçte de yapım ve bakım çalışmalarına devam edildiğini bildirdi.

KOCAELİ ORMANYA OLDUKÇA YOĞUN BİR YIL YAŞADI

Ormanya'da yapılan etkinliklerle ilgili bilgi veren Büyükakın, şunları söyledi:

"Her geçen gün ziyaretçilerini kendine hayran bırakan Ormanya, hayvanat bahçesi, yaban yaşam alanı, Ormanköy, kuş gözlem alanı, mesire alanı ve kamp alanı gibi ana bölümleriyle oldukça yoğun bir yıl yaşadı.

Dünyayı saran Covid-19 salgını sebebi ile Ormanya'da iki ay boyunca ziyaretçi girişine ara verdi. Bu süreçte tüm bakım çalışmalarına titizlikle devam eden Ormanya, Kovid-19 sebebi ile de birçok önlem aldı. Ziyaretçiler için Ormanya girişine ateş ölçer ve Kovid-19 bilgilendirmeleri yerleştirildi. Alan içerisinde birçok noktaya dezenfektan makineleri yerleştirilerek vatandaşın sosyal mesafeye dikkat etmesi için de sık sık anonslar yapıldı"