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Kocaeli'de 4 düzensiz göçmen yakalandı

04.10.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de 4 düzensiz göçmen yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Anadolu Otoyolu'nda durdurulan takside 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi.

Sürücü B.G, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

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