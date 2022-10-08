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Kocaeli'de 6 düzensiz göçmen yakalandı

08.10.2022 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de 6 düzensiz göçmen yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de 6 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışma yürütüldü.

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Gültepe mevkisinde 4 Ekim'de durdurulan araçta, 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Araç sürücüsü ile 2 şüpheli, "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.

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Kocaeli göçmen

Kocaeli Namaz Vakitleri 8 Ekim Cumartesi

İmsak
05:33
Sabah
06:57
Öğle
12:53
İkindi
16:04
Akşam
18:39
Yatsı
19:58
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

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