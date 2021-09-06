YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de 8 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'de 8 düzensiz göçmen yakalandı

06.09.2021 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yurda yasa dışı yollardan giren 8 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Anadolu Otoyolu'nda durdurulan otomobilde 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan otomobil sürücüsü İ.H.H'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu mesleği yapmayana kız vermiyorlarBu mesleği yapmayana kız vermiyorlar
Esenyurt'ta korkunç olay! Son anda canlarını kurtardılar Esenyurt'ta korkunç olay! Son anda canlarını kurtardılar
Kocaeli'de "15. Sevgide Buluşalım" etkinliği düzenlenecekKocaeli'de "15. Sevgide Buluşalım" etkinliği düzenlenecek
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli

Kocaeli Namaz Vakitleri 6 Eylül Pazartesi

İmsak
04:57
Sabah
06:25
Öğle
13:04
İkindi
16:41
Akşam
19:33
Yatsı
20:55

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 6 Eylül Pazartesi

Aıle Eczanesi
Izmit
Duygu Eczanesi
Izmit
Elif Şifa Eczanesi
Izmit
Fatıh Eczanesi
Izmit
Çamlıtepe Eczanesi
Korfez
Fidan Eczanesi
Basiskele
Güzeltepe Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

GÜNCELLEME - Tekirdağ'da yük treni işçileri taşıyan minibüse çarptı: 6 ölü, 7 yaralı

GÜNCELLEME - Tekirdağ'da yük treni işçileri taşıyan minibüse çarptı: 6 ölü, 7 yaralı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı kararı ile 6 fakültenin adı değişti

Cumhurbaşkanı kararı ile 6 fakültenin adı değişti

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, Muhammet Demir ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, Muhammet Demir ile anlaştı

Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.