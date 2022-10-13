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Kocaeli'de 8 düzensiz göçmen yakalandı

13.10.2022 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de durdurulan bir araçta 8 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Gültepe mevkisinde, şüphe üzerine bir araç durduruldu.

Araçta 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla araç sürücüsü A.S. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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