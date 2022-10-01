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Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

01.10.2022 04:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan kavgada silahla ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında, ismi öğrenilemeyen kişi ile A.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavga sırasında silahla ateş açılması üzerine A.Ö. ağır yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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polis Kocaeli İzmit silah silahlı kavga

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