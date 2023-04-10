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Kocaeli'de iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

10.04.2023 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

Kayacık Mahallesi'ndeki bir çay ocağı önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Bıçaklı ve demir sopalı kavgaya dönüşen olay sırasında 2 kişi darbedilerek, 2 kişi de bıçaklanarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olaya karışan 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bu arada, yakınları karakol önüne giderek şüphelilerin serbest bırakılmasını istedi.

Çevik kuvvet ekipleri karakol önünde önlem alırken, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba ile İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, zanlıların yakınlarıyla konuşarak dağılmalarını sağladı.


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