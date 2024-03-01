Kocaeli'de öğrencilerin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı

Şehit Selçuk Gökdağ Ortaokulu'nda düzenlenen "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı"nda siren çalmasıyla Vali Seddar Yavuz, protokol üyeleri, öğrenciler ve öğretmenler, bulundukları yerlerde "hayat üçgeni" oluşturdu.

Senaryo gereği depremin sona ermesinin ardından okuldakiler, ihtiyatlı şekilde bulundukları binayı boşalttı. Öğrenciler, daha sonra okul bahçesinde kurulan AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, UMKE Kocaeli, Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Biriminin (MEB AKUB) stantlarını gezerek bilgi aldı.

Vali Yavuz, gazetecilere, depreme dirençli ve bilinçli toplum oluşturmak hedefiyle Deprem Haftası dolayısıyla etkinlikler ve tatbikatlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yavuz, risk azaltma çalışmalarının önemli olduğunu dile getirerek, "Afet olmadan alınacak tedbirler hem can kayıplarını hem maddi zararları büyük ölçüde azaltmakta. Valiliğimizce ilimizde depreme dirençli toplum ve afetlere hazırlık kapsamında önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor. Örneğin, Türkiye'de ilk defa Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) arama kurtarma ekipleri kuruldu ve her biri şu anda faaliyet içerisinde. Ayrıca temel AFAD gönüllüsü sayımızı 44 bin 61'e, destek AFAD gönüllüsü sayımızı ise 927'ye çıkardık. Bu rakamlar elbette yeterli değil, artırmamız gerekiyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde depreme dayanıklı kentleşme konusunda Türkiye'nin önemli adımlar atmaya devam ettiğini vurgulayan Yavuz, kentsel dönüşüm çalışmalarının bu kapsamda sürdürüldüğünü anlattı.

Yavuz, Marmara depremini yaşayan Kocaeli'nin, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük bir dayanışma örneği ortaya koyup yardıma koştuğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"İlimiz, ülkemizin dünyayla yarışan yüzü, bilim, sanayi ve teknolojinin başkentidir. Bu liderliğini yardımlaşma ve dayanışma alanında da göstermiş olması, bizi ziyadesiyle memnun etti. Öğrencisinden öğretmenine, ev hanımından işçisine, iş adamından bürokrat ve memuruna, kısacası bu şehirde yaşayan herkes dayanışma örneği gösterdi. Deprem bölgelerine yaklaşık 3 milyar liraya yakın maddi kaynak sağladı. Birçok alanda önemli hizmetler yaptık."

Hiçbir vatandaşın deprem nedeniyle hayatını kaybetmesini istemediklerini ifade eden Yavuz, bunun için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Vali Yavuz, kentsel dönüşüm konusunda TOKİ ve Büyükşehir Belediyesinin önemli faaliyetler gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, yeni dönemde bu çalışmalara hız vereceklerini ve kenti daha güvenli hale getireceklerini sözlerine ekledi.

