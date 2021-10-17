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Kocaeli'de otomobilin bariyere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

17.10.2021 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de otomobilin bariyere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Kocaeli'de otomobilin bariyere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

D-130 kara yolu 4 Temmuz Mahallesi geçişi Yalova istikametine seyreden H.Ü. (21) yönetimindeki 67 TR 451 plakalı otomobil, bariyere çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki S.Ü. (19) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerini yaptıkları yaralıları Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazada hafif yaralanan S.Ü. bir tırın sıkıştırması nedeniyle içinde bulunduğu aracın bariyere çarptığını savundu.

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