Kocaeli’de sevgilisini öldüren sanık hakim karşısında

KOCAELİ (AA) – Kocaeli'de bindiği takside kız arkadaşı Seyhan Gözer'i öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Ali A, maktul Seyhan G'nin oğlu F.T. ve tanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen sanık Ali A, Seyhan G’yi çok sevdiğini, yaptığından çok pişman ve üzgün olduğunu söyledi.

Olayı planlamadığını savunan Ali A, olay günü Seyhan G’nin üç kez kendisini aradığını ama sürpriz yapmak için cevap vermediğini belirtti.

Sanık Ali A, sabah taksiye bindikten sonra Seyhan G’nin kendisine hakaret ettiğini iddia ederek, “Taksici ben aile ortamında bulunmak istemiyorum diyerek taksiyi kenara çekti ve yanımızdan ayrıldı. Dışarıda sigara içiyordu, o sırada tartışmamız alevlendi. 5-10 dakika kadar konuştuk ondan sonra olay meydana geldi.” diye konuştu.

Seyhan G’yi kasıtlı olarak vurmadığını, silahın emniyeti bozuk olduğunu için patladığını ileri süren Ali A, daha sonra kendi kafasına sıktığını ama silahın patlamadığını iddia etti.

Tanık olarak dinlenen taksi şoförü S.Y. de sanığı olay gerçekleştiğinde 5-6 aydır tanıdığını, olaydan 4 ay önce patronunun taksisinde 2-3 gün çalıştığını anlattı.

Ali A’nın taksi lazım olduğu zamanlarda kendisini aradığını dile getiren S.Y, “Olay günü sabah durağa gelerek eşinin yanına gideceğini söyledi ve maktulü daha öncesinde hiç görmedim. Evin biraz yukarısında bekledik, evden çıkmadan önce kadın Ali’yi işe gidiyorum diye aradı.” ifadelerini kullandı.

Seyhan G. evden çıkınca yanına gittiklerini ve sanığı görünce şaşırdığını anlatan S.Y, şunları kaydetti:

“Kendi isteğiyle arabaya bindi. Ali gideceğimiz yeri tam söylemedi, sadece yönlendirdi. Saraylı Mahallesi'ne gittik. Kadın bana ‘bir yere gitme, bu beni öldürecek’ dedi ve ben durdum. Araçtan kaçmak için kapıyı açtığında Ali tuttu. Bu sırada oradan biri de görerek kavga olur diye geldi. Bu gelen arkadaş taksinin ön kapısından kafasını uzatarak ‘ne yapıyorsun’ diye seslendi. O sırada Ali silahı çıkararak kadının kafasına doğru ateş etti. Bir kez ateş etti, silah tutukluluk yaptı. Nabzına baktım atmıyordu. Bu sırada Ali silahla uğraşıyordu ya bana ya da kendine sıkacaktı. Ali’ye ‘belki yaşıyordur hastaneye gidelim’ dedim, o da ‘ölsün, karakola gidelim’ diye söyledi ve biz karakola gittik.”

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

- Olay

Gölcük'te 28 Ekim 2021'de taksiyle ormanlık alana doğru giden Ali A. (52), tartıştığı kız arkadaşı Seyhan G'ye (49) aracın içinde tabancayla etmişti.

Taksi şoförü S.Y, Ali A'nın aracı karakola götürmesini söylemesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğüne gitmiş ve Ali A. burada yakalanmıştı.

Olay yerine sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirlemişti.

