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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

29.04.2022 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında dün İzmit ve Gölcük'teki 2 operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Çalışmalarda 51 gram sentetik uyuşturucu, 6 sentetik ecza, 1 hassas terazi, 2,60 gram esrar, 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan B.Y, H.U, D.M, N.Y. ve B.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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