YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

27.01.2021 13:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza nedeniyle D-100 kara yolu Ankara istikametinin trafiğe kapanması sonucu bölgede araç kuyruğu oluştu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Sultan Orhan Mahallesi mevkisinde Ankara yönüne giden İsmet Ç'nin kullandığı 41 TK 153 plakalı tehlikeli madde taşıyan tanker, emniyet şeridinde duran Ekrem Ş'nin idaresindeki 34 UC 3022 plakalı hafriyat yüklü kamyona arkadan çarptı.

Kazaya, Mehmet N. yönetimindeki 16 P 5813 plakalı otomobil de karıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bulundukları yerde sıkışan sürücüler İsmet Ç. ve Mehmet N. itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolu Ankara istikametinin trafiği kapanması sonucu bölgede araç kuyruğu oluştu. Trafik akışı, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Şükürler olsun' 'Şükürler olsun'
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu

Kocaeli Namaz Vakitleri 27 Ocak Çarşamba

İmsak
06:40
Sabah
08:08
Öğle
13:18
İkindi
15:54
Akşam
18:18
Yatsı
19:40

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Çarşamba

Erem Eczanesi
Izmit
Elif Eczanesi
Izmit
Saygılı Eczanesi
Izmit
Özkan Eczanesi
Izmit
Doğuş Eczanesi
Korfez
Palandöken Eczanesi
Basiskele
Zambak Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Diğer Haberler

İzmit Belediyesi, elektrik mühendisi istihdam edecek

İzmit Belediyesi, elektrik mühendisi istihdam edecek

Gölcükspor, Bilal Yener ile transferi kapattı

Gölcükspor, Bilal Yener ile transferi kapattı

Gölcükspor, Bilal Yener ile transferi kapattı

Gölcükspor, Bilal Yener ile transferi kapattı

Çayırova’da projelere dijital inceleme

Çayırova’da projelere dijital inceleme

Judocular kuşak sınavında

Judocular kuşak sınavında

Karamürsel köprülü kavşağında çalışmalar sürüyor

Karamürsel köprülü kavşağında çalışmalar sürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.