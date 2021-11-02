Kocaeli'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) – Kocaeli’nin Gebze ilçesinde trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

D-100 karayolu Cumhuriyet Mahallesi İstanbul yönünde S.M. idaresindeki 06 BZU 115 plakalı otomobil ile aynı yönde seyir halindeki Cuma Y. yönetimindeki 34 CKU 435 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Kazada, sürücü Cuma Y. ile otomobildeki Behice K. araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobilden çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü. ​​​​​​​



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