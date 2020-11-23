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Kocaelispor'da 1 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 23.11.2020 23:20 | Son Güncelleme

Misli.com 2. Lig Beyaz grupta mücadele eden Kocaelispor'da 1 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kocaelispor'da 1 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Körfez ekibinden yapılan açıklamada, "Futbolcularımıza, teknik ekibimize ve personelimize bugün uygulanan Kovid-19 testlerinde bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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