Kocaelispor'da 1 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Körfez ekibinden yapılan açıklamada, "Futbolcularımıza, teknik ekibimize ve personelimize bugün uygulanan Kovid-19 testlerinde bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

