Kocaelispor-Trabzonspor maçı sonrası Başkan Ertuğrul Doğan'a saldırı girişimi!

Trabzonspor Kocaelispor'u 2-1 ile geçerken, maçın ardından yaşanan olaylar gündeme bomba gibi düştü. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan maçına ardından saldırıya uğradı.

MAÇ SONU SALDIRI GİRİŞİMİ!

Yeni Şafak'ın haberine göre Kocaelisporlu bazı taraftarlar, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan’a yönelik saldırı girişiminde bulundu. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Asbaşkan Zeyyat Kafkas’ın da içinde bulunduğu araç Kocaelili taraftarlar tarafından saldırı girişimine uğradı.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜLER...

Çıkan arbede sonrası ortalık karışırken, bölgeye hemen güvenlik güçleri geldi. Bazı saldırganlar olayın ardından ambulansla tedbir amaçlı hastaneye götürülürken, çevik kuvvet geniş bir güvenlik önlemi aldı.