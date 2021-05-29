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Kocaelisporlu futbolcu Bahri Can Avcı kutlamalar sırasında üstü açık otobüsten düştü

29.05.2021 03:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Misli.com 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u yenerek TFF 1. Lig'e yükselen Kocaelispor'u kentte taraftarlar coşkuyla karşıladı. Kutlamalar sırasında üstü açık otobüsten düşen futbolcu Bahri Can Avcı hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan play-off final maçında Sakaryaspor'u 4-0 yenerek TFF 1. Lig'e çıkan yeşil-siyahlı ekibi taşıyan otobüs, gece saatlerinde kente giriş yaptı.

BAHRİ CAN AVCI ARAÇTAN DÜŞTÜ

Üstü açık otobüsle taraftarları selamlamak için İzmit ilçesine gelen Kocaelispor kafilesinden futbolcu Bahri Can Avcı araçtan düştü.

Otobüstekilerin haber vermesi üzerine araç durdurulurken olay yerinde 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Avcı, Başiskele ilçesindeki bir özel hastaneye kaldırıldı.

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Daha sonra Milli İrade Meydanı'na hareket eden Kocaelispor kafilesi, burada taraftarlarca coşkuyla karşılandı. Kocaelispor kafilesi, taraftarlarla marşlar söyleyerek TFF 1. Lig'e çıkmanın coşkusunu paylaştı. Polis ekipleri kutlamaların yapıldığı alanda güvenlik önlemleri aldı.

KOCAELİSPOR'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Kocaelispor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcu Bahri Can Avcı'nın şampiyonluk turu atarken üstü açık otobüsten düştüğü belirtilerek, "Gerekli müdahale anında yapılmış, oyuncumuz kontrol amaçlı olarak hastaneye kaldırılmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu gayet iyidir. Geçmiş olsun Bahri Can Avcı." ifadesine yer verildi. (AA)

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