"Kocalarınıza sahip çıkın! Kiev'den yola çıktılar" paylaşıma Şahan Gökbakar'dan çok sert tepki

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbas'a yönelik askeri operasyon başlatmasının üzerinden bir gün geçti. Rus sabotaj gruplarının Kiev'e girdiğini açıklayan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus işgalinin ilk gününde 137 kişinin hayatını kaybettiğini, 300’den fazla kişinin de yaralandığını belirtti. Rusya’nın Ukrayna'ya yönelik operasyonunda Kiev'de gece saatlerinde havadan bombalandı. Yine sabah saatlerinde de art arda patlamalar yaşandı.

Sosyal medyada yavşak ve hayasız bir şakamtrak dolaşıyor.



1) "Ukraynalı kadınlar mülteci olarak gelecek, yaşasın" şeklinde.



İnsanlar ölürken ve evsiz yurtsuz kalırken bu aşağılık şakayı yapabilmek için cehalet, vicdan yoksunluğu ve arsızlık üçlüsü lazım...Yazık — Şahan Gökbakar (@sgokbakar) February 25, 2022

PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Bombalar yerleşim yerindeki binaları da vurdu. Rusya'nın başlattığı askeri harekatın ardından başta başkent Kiev ve Harkov olmak üzere Ukrayna'nın birçok kentinde yaşayanlar metro istasyonlarına sığındı. İnsanların çaresizce yardım beklediği ve can pazarının yaşandığı bu günlerde sosyal medyadan da herkesin tepkisini çeken bir video gündem oldu.

"KİEV'DEN YOLA ÇIKTILAR! KOCALARINIZA SAHİP ÇIKIN"

TikTok'ta paylaşım yapan bir kadın, ''Türk halkı, kocalarınıza sevgililerinize sahip çıkın, geliyor gelmekte olan Kiev'den yola çıktılar'' sözlerini sarf ederek tepkilerin odağına oturdu.

"HAYASIZ BİR ŞAKAMTRAK..."

Sosyal medyadan yaptığı çıkışlarla gündeme gelen Şahan GÖkbakar, bu paylaşıma sessiz kalmadı. Gökbakar, söz konusu paylaşıma,

"Sosyal medyada y..şak ve hayasız bir şakamtrak dolaşıyor. 'Ukraynalı kadınlar mülteci olarak gelecek, yaşasın' şeklinde. İnsanlar ölürken ve evsiz yurtsuz kalırken bu aşağılık şakayı yapabilmek için cehalet, vicdan yoksunluğu ve arsızlık üçlüsü lazım...Yazık!" sözleriyle tepki gösterdi.

Sosyal medyada yavşak ve hayasız bir şakamtrak dolaşıyor.



1) "Ukraynalı kadınlar mülteci olarak gelecek, yaşasın" şeklinde.



İnsanlar ölürken ve evsiz yurtsuz kalırken bu aşağılık şakayı yapabilmek için cehalet, vicdan yoksunluğu ve arsızlık üçlüsü lazım...Yazık — Şahan Gökbakar (@sgokbakar) February 25, 2022



