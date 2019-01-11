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Kocam evde yok diyerek eve çağırdığı adama dehşeti yaşattı!

aris.aras aris.aras
YAŞAM  | 11.01.2019 10:58 | Son Güncelleme

Antalya'da emlak sektöründe çalışan R.D.B. adlı kadın, inşaat sektöründe danışmanlık yapan A.Y.'yi (49) "Kocam iş gezesinde" diyerek, eve çağırdı. Davet üzerine eve giden A.Y., kadın ve kadının erkek arkadaşı Bayram Ali Demir tarafından dövülüp, cüzdanı gasp edildi.

Olay, Pazartesi günü Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'nde yaşandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne şikayetçi olan A.Y., bir inşaat şirketinde danışmanlık yaptığını, 2 ay önce daire satışı sırasında tanışıp, arkadaş olduğu R.D.B. adlı kadının kendisine 'Kocam evde yok, 4 günlük işe çıktı' diye mesaj atıp, eve çağırdığını anlattı.

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Davet üzerine eve gittiğini, R.D.B.'nin kendisini kapıda öperek karşıladığını belirten A.Y., bu sırada elinde sopayla içeri giren ve daha sonradan kadının erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği Bayram Ali Demir'in başına sopayla vurduğunu öne sürdü. A.Y., Demir'in kendisini tehdit ederek, içinde 500 TL ve kredi kartlarının bulunduğu cüzdanı ile başkasına ait 3 adet senet ve babasına ait veraset ilamını aldığını söyledi. Görüntü ve ses kaydını da alan ikilinin, kendisine 3 adet boş senet imzalattırdığını bildiren A.Y., çiftin son olarak da 5 bin TL istediklerini belirtti.

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A.Y.'nin şikayeti üzerine polis, 5 bin TL'yi almaya gelen ikiliyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan ikili, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. R.D.B. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Bayram Ali Demir tutuklandı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Antalya emlak kepez taciz

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