Kocam Yaparsa ne zaman başlıyor?

Türkiye’nin en lezzetli, en romantik ve en kahkahası bol yemek yarışması 'Kocam Yaparsa' eşleri mutfakta buluşturacak. Her hafta üç çiftin yarışacağı programda bu sefer kadınlar eşlerine yemek yaptıracak.

Sunuculuğunu ve moderatörlüğünü usta şef Esat Özata’nın üstlendiği programda, her gün birbirinden lezzetli yemek tarifleriyle, çiftler mutfakta hünerlerini gösterecek.

Hanımlar, kendilerini görmeyen beylerine kulaklıkla tarif ederek, günün yemeğini yaptırmaya çalışacak.

Haftanın finalinde ise en yüksek puanı alan çift, para ödülünün de sahibi olacak.

Tarifleri sadece hanımların bildiği, beylerin ise mutfakta ter döktüğü, Türkiye’nin ilk ve tek eşli yemek yarışması “Kocam Yaparsa”, 28 Ocak Pazartesi’den itibaren hafta içi her gün 17.00’de yayınlanacak.

