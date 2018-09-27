Kocaman gülümseyin! Dişlerinizi güvenle göstermenize yardımcı olacak 9 gıda

Peynir ve sakız!

İyi bir kalsiyum kaynağı olan peynir, diş çürüklerine engel olur. Dişlerin sağlığı için ph dengesi çok önemlidir. Peynir ise pH derecesini yükseltir, 5,5'in üstüne çıkarır ve böylelikle diş çürüme riskini azaltır.

Sakız çiğnemek tükrük salgılamasını artırır ve bu durum diş sağlığı için son derece yararlıdır. Ancak tercih edilen sakız şekerli olmamalıdır.

Zerdeçal

Zerdeçal diş beyazlatmanın yanı sıra diş ağrısı, diş iltihabı ve diş eti şişmesi sorunlarına çare olur.

Salatalık ve limon

Limonların dişleri beyazlatacağı ve parlaklık vereceği inanışı oldukça popüler bir söylenti. Fakat bir dişçiye sorarsanız diş minesini kaybetmek gibi ciddi yan etkisi olduğunu söyleyecektir. Peki alternatifi nedir? Salatalıklar! Salatalığı bol bol tüketin ve kabuklarını dişlerinize sürerek beyazlatmayı deneyin. Tabii ki bu işlemi düzenli yapmanız gerekiyor.

Çilek

Bu küçük kırmızı meyve kesinlikle harika bir meyve! Çileğin en güçlü diş beyazlatıcı olduğu söylenmektedir. Özellikle çilek püresinin karbonat ile karıştırılıp dişlerin fırçalanması iyi bir temizleyici kaynağıdır. Sakın çilekli şekerler için aynı şeyi düşünmeyin. Bu şekerler tam aksine dişlerde oyukların açılmasına ve çürümelerine neden olur.