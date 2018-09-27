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Kocaman gülümseyin! Dişlerinizi güvenle göstermenize yardımcı olacak 9 gıda

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 27.09.2018 10:30 | Son Güncelleme

Gülümsemek, bu hayatta yapabileceğimiz en güzel davranışlardan biri ve bu gülüşün altında parlak beyaz dişler varsa bundan daha güzel bir şey yok. Bugünlerde insanlar diş ameliyatlarına servetler harcıyor fakat buna hiç gerek yok. Diş problemlerinizi evinizde rahatlıkla çözebilirsiniz.

Kocaman gülümseyin! Dişlerinizi güvenle göstermenize yardımcı olacak 9 gıda

Peynir ve sakız!

peynir

İyi bir kalsiyum kaynağı olan peynir, diş çürüklerine engel olur. Dişlerin sağlığı için ph dengesi çok önemlidir. Peynir ise pH derecesini yükseltir, 5,5'in üstüne çıkarır ve böylelikle diş çürüme riskini azaltır.

Sakız çiğnemek tükrük salgılamasını artırır ve bu durum diş sağlığı için son derece yararlıdır. Ancak tercih edilen sakız şekerli olmamalıdır.

Zerdeçal

zerdaçal

Zerdeçal diş beyazlatmanın yanı sıra diş ağrısı, diş iltihabı ve diş eti şişmesi sorunlarına çare olur.

Salatalık ve limon

salatalık

Limonların dişleri beyazlatacağı ve parlaklık vereceği inanışı oldukça popüler bir söylenti. Fakat bir dişçiye sorarsanız diş minesini kaybetmek gibi ciddi yan etkisi olduğunu söyleyecektir. Peki alternatifi nedir? Salatalıklar! Salatalığı bol bol tüketin ve kabuklarını dişlerinize sürerek beyazlatmayı deneyin. Tabii ki bu işlemi düzenli yapmanız gerekiyor.

Çilek

çilek

Bu küçük kırmızı meyve kesinlikle harika bir meyve! Çileğin en güçlü diş beyazlatıcı olduğu söylenmektedir. Özellikle çilek püresinin karbonat ile karıştırılıp dişlerin fırçalanması iyi bir temizleyici kaynağıdır. Sakın çilekli şekerler için aynı şeyi düşünmeyin. Bu şekerler tam aksine dişlerde oyukların açılmasına ve çürümelerine neden olur.

Soya peyniri

soya peyniri

Birçok insan yüksek kalsiyum ve yüksek protein seviyeleri için soya peynirini önerir. Soya peynirinin bir tükürük yapıcı olduğu söylenir, böylece diş temizliğinde yardımcı olur. Ayrıca oldukça alkalidir ve dişleriniz için iyi bir kalsiyum kaynağıdır. Bu harika proteini sadece diş sağlığınız için değil aynı zamanda genel sağlığınız için diyetinize ekleyin.

Yeşil çay

yeşilçay

Yeşil çay, plak bakterilerine karşı savaşan polifenol açısından zengindir. Ayrıca ağızdaki bakterilerin çoğalmasını durdurup, kontrol altına alınmasına yardımcı olur, böylece diş çürümesine yol açan asit üretimlerini engeller.

Hindistan cevizi yağı

hindistan

Hindistan cevizi dişlere yararlı olduğunu duymak size garip gelebilir ancak harikalar yarattığı kanıtlanmıştır. Hindistan cevizi yağında bulunan lorikasit, ağızda bulunan sert bakterilerle savaşmaya yetecek kadar iyi olup diş çürümesine, kötü nefese ve diş eti hastalıklarına birebirdir.

Kereviz

Kereviz

Kerevizin taze ve gevrek bir tadı vardır. Aynı zamanda diş sağlığına da iyi gelir. Kereviz yüksek su içerdiği için çiğnemek kolaydır. Bu güzel yapraklar belinizi inceltmekle kalmayacak aynı zamanda ağzınızda bulunan bakterileri de yok edecektir. Kereviz diş plağını yok etmeye de yardımcı olur. Eğer iyi çiğnenirse diş aralarına girmiş gıda parçacıklarının temizlenmesini sağlar.

Soğan

soğan

Evet, kesinlikle soğanların diş temizleyici ve beyazlatıcı özelliği olduğunu söylüyoruz. Soğanda bulunan kükürt bileşikleri plak oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Tek yapmanız gereken çiğ soğan çiğnemek ve gerisini onlara bırakmak. Soğanların diş ağrısını giderdiği de söylenir. Oluşacak koku için ise üzgünüz :( Bol bol dişlerinizi fırçalarsınız artık :)


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