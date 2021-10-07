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Kocan Kadar Konuş nerede ve ne zaman çekildi? İşte Kocan Kadar Konuş filminin oyuncuları…

07.10.2021 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ezgi Mola ile Murat Yıldırım’ın başrollerinde yer aldığı Kocan Kadar Konuş filminde; Enis Arıkan, Nevra Serezli, Ebru Cündübeyoğlu, Gül Arıcı, gibi önemli isimlerin yanısıra, şarkıcı Serdar Ortaç da oynamaktadır. Kıvanç Baruönü’nün yönettiği Kocan Kadar Konuş filminin konusu da bir hayli eğlenceli…

Kocan Kadar Konuş nerede ve ne zaman çekildi? İşte Kocan Kadar Konuş filminin oyuncuları…

Kocan Kadar Konuş filminde; 30 yaşına kadar hiçbir şekilde bir birlikteliği olmayan Efsun’un karşısına bir gün Sinan çıkar. İlk görüşte Sinan’a tutuşan Efsun, yaşadığı o özel anı ailesine anlatır. Ailesinin talimatlarıyla ilişkisini sürdürmeye çalışan Efsun’un yaşadıkları, izleyenleri bir hayli güldürür. İşte Kocan Kadar Konuş filminin oyuncuları ve konusuna dair diğer bilgiler…

KOCAN KADAR KONUŞ FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Kocan Kadar Konuş filminin yönetmenliğini Kıvanç Baruönü yaparken, yapımcılığını ise Necati Akpınar üstlendi. Şebnem Burcuoğlu’nun senaristliğini üstlendiği Kocan Kadar Konuş filmi, 2015 yılında Bolu’nun Göynük ilçesinde çekildi.

Romantik-komedi türündeki filmin başrollerinde ise Ezgi Mola ile Murat Yıldırım yer almaktadır.

KOCAN KADAR KONUŞ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

30 yaşına gelene kadar hiçbir şekilde karşı cinsle bir ilişki yaşayamayan Efsun’un karşısına Sinan çıkıyor. Efsun, aile bireylerinin talimatlarının ardından Sinan’ı evlenmeye ikna etmeye çalışır.

Efsun (Ezgi Mola), 30 yaşına kadar hikayesi gelmesine rağmen bugüne dek karşı cins ile iyi bir ilişki kuramamıştır. Seneler sonra lise aşkıyla (Murat Yıldırım) karşılaşır. Aile bireylerinin talimatları ile onu evlenmeye ikna etmeye çalışır. En sonunda ise evlenmeye karar verirler. Bu süreçte yaşananlar ise izleyenlere kahkaha dolu anlar yaşatır.

Kocan Kadar Konuş nerede ve ne zaman çekildi? İşte Kocan Kadar Konuş filminin oyuncuları…

KOCAN KADAR KONUŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMDİR?

Murat Yıldırım - Sinan
Ezgi Mola - Efsun
Nevra Serezli - Peyker
Romina Özipekçi - Ferda
Ebru Cündübeyoğlu - Nur
Gülenay Kalkan - Gönül
Begüm Öner - Merve
Eda Ece - Ceren
Muhammet Uzuner - Yazar
Gül Arıcı - Tuğçe
İsmail İncekara - Oktay
Sinem Öztufan - Aslı
Ayten Mısırlıoğlu - Türesin
Emine Gülsüm Göznümer - Üresin
Bora Akkaş - Mehmet Lütfi
Şebnem Sönmez - Aysel
Enis Arıkan - Mehmet
Cem Kılıç - Timur
Leyla Erdoğan - Burcu
Efecan Şenolsun - Murat
Burak Topaloğlu - Alpdirek


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Murat Yıldırım Ezgi Mola
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