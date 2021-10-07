Kocan Kadar Konuş nerede ve ne zaman çekildi? İşte Kocan Kadar Konuş filminin oyuncuları…

Kocan Kadar Konuş filminde; 30 yaşına kadar hiçbir şekilde bir birlikteliği olmayan Efsun’un karşısına bir gün Sinan çıkar. İlk görüşte Sinan’a tutuşan Efsun, yaşadığı o özel anı ailesine anlatır. Ailesinin talimatlarıyla ilişkisini sürdürmeye çalışan Efsun’un yaşadıkları, izleyenleri bir hayli güldürür. İşte Kocan Kadar Konuş filminin oyuncuları ve konusuna dair diğer bilgiler…

KOCAN KADAR KONUŞ FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Kocan Kadar Konuş filminin yönetmenliğini Kıvanç Baruönü yaparken, yapımcılığını ise Necati Akpınar üstlendi. Şebnem Burcuoğlu’nun senaristliğini üstlendiği Kocan Kadar Konuş filmi, 2015 yılında Bolu’nun Göynük ilçesinde çekildi.

Romantik-komedi türündeki filmin başrollerinde ise Ezgi Mola ile Murat Yıldırım yer almaktadır.

KOCAN KADAR KONUŞ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

30 yaşına gelene kadar hiçbir şekilde karşı cinsle bir ilişki yaşayamayan Efsun’un karşısına Sinan çıkıyor. Efsun, aile bireylerinin talimatlarının ardından Sinan’ı evlenmeye ikna etmeye çalışır.

Efsun (Ezgi Mola), 30 yaşına kadar hikayesi gelmesine rağmen bugüne dek karşı cins ile iyi bir ilişki kuramamıştır. Seneler sonra lise aşkıyla (Murat Yıldırım) karşılaşır. Aile bireylerinin talimatları ile onu evlenmeye ikna etmeye çalışır. En sonunda ise evlenmeye karar verirler. Bu süreçte yaşananlar ise izleyenlere kahkaha dolu anlar yaşatır.

KOCAN KADAR KONUŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMDİR?

Murat Yıldırım - Sinan

Ezgi Mola - Efsun

Nevra Serezli - Peyker

Romina Özipekçi - Ferda

Ebru Cündübeyoğlu - Nur

Gülenay Kalkan - Gönül

Begüm Öner - Merve

Eda Ece - Ceren

Muhammet Uzuner - Yazar

Gül Arıcı - Tuğçe

İsmail İncekara - Oktay

Sinem Öztufan - Aslı

Ayten Mısırlıoğlu - Türesin

Emine Gülsüm Göznümer - Üresin

Bora Akkaş - Mehmet Lütfi

Şebnem Sönmez - Aysel

Enis Arıkan - Mehmet

Cem Kılıç - Timur

Leyla Erdoğan - Burcu

Efecan Şenolsun - Murat

Burak Topaloğlu - Alpdirek



