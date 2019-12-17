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Kocası 'bakımsızsın' diyerek döve döve öldürmüştü! Acılı baba isyan etti: Ciğerim yanıyor

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TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, eşi İbrahim Tekin tarafından 'bakımsız' olduğu için dövüldükten sonra hayatını kaybeden Filiz Tekin'in (38) babası Osman Toprak (80), savcılığa giderek, damadı ile annesi Vesile Tekin'den şikayetçi oldu. Osman Toprak, "Kızıma bunu yapanlar idam edilsin. İçim yanıyor" diyerek gözyaşı döktü. Komşuları da Filiz Tekin'in gördüğü şiddet nedeniyle eve gitmek istemediğini anlattı.

Kocası 'bakımsızsın' diyerek döve döve öldürmüştü! Acılı baba isyan etti: Ciğerim yanıyor

Olay, 6 Aralık Cuma günü Çaylı Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olarak eve gelen İbrahim Tekin, evlendikleri günden itibaren şiddet uyguladığı 18 yıllık eşi Filiz Tekin'i "Seni artık beğenmiyorum. Neden bakımlı değilsin?" diyerek, dövdü. İbrahim Tekin'in başını defalarca duvarlara vurduğu Filiz Tekin bayıldı. Koca, eşini hastaneye götürmek yerine evin bir odasına yatırdı.

Çocuklarına da teyzeleriyle görüşmeyi yasakladı. Çiftin oğlu Osman, bir arkadaşının telefonundan durumu teyzelerine bildirdi.

Bunun üzerine eve gelen 3 kız kardeş, Filiz Tekin'i ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tekin, müdahalesinin ardından, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kafa travması geçirdiği belirlenen Filiz Tekin'in, yapılan tetkiklerde darp nedeniyle menenjit geçirdiği, omuriliğinde de 3 santimetre kırık olduğu saptandı. Durumu kritik olan Tekin'in, yapılan tüm müdahaleye karşın beyin ölümü gerçekleşti. Yakınları, 2 çocuk annesinin organlarını bağışladı. Filiz Tekin'in böbrekleri, dalağı ve karaciğeri başka hastalar için umut oldu.

'3 GÜN BOYUNCA HASTALIKTAN BAĞIRIP DURMUŞ'

Kızının başına gelene isyan eden baba Osman Toprak, savcılığa giderek, damadı İbrahim Tekin ile annesi Vesile Tekin'den şikayetçi oldu. Kızının yıllarca şiddet gördüğünü iddia eden baba, "Kızım yıllarca tarlalarda yevmiye karşılığı çalıştı. Tüm parayı elinden alıyorlardı. Kızıma, benimle ve kardeşleriyle görüşmeyi yasakladılar. Torunum eğer haber vermese bizim kızımızın durumundan haberimiz bile yoktu. Üç gün boyunca hastalıktan bağırıp durmuş. Kapıyı kilitlemişler. Filiz'in kimseye kötülüğü yoktu. Herkes onu çok severdi" dedi.

Kızı Filiz'in hayatının zorluk içinde geçtiğini söyleyen Toprak, "Kızımın kayınvalidesinden de şikayetçi oldum. Kızımın ölümünde onun da payı var. Aynı evin içinde yaşayıp nasıl bu durumdan haberi olmaz? Buna inanmıyorum. Devamlı olarak kızım şiddet görüyordu. Hayatı zorluk ve sefalet içinde geçti. Ben de bundan sonra çok yaşayacağımı sanmıyorum. Ciğerim yanıyor. Kızımı öldüren adamın idam edilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

'EVE GİTMEK İSTEMİYORDU'

Filiz Tekin'in doğup büyüdüğü Kızılcaavlu Mahallesi sakinleri de yaşanan olaya tepki gösterdi. Talihsiz kadının sürekli şiddet gördüğünü söyleyen komşusu Kadriye Özkan (62), "Böyle ölüme can dayanmaz. Yeter artık. Daha gencecikti ve iki çocuğu vardı. Madem elleri nasırlıydı madem beğenmiyordun o zaman tarlaya çalışmaya göndermeyecektin. Filiz'in hayatı tarlalarda çalışmakla geçti. Bunun dışında evde de şiddet görüyormuş. Tarlada beraber çalıştığı arkadaşlarına, 'Tarlada sabaha kadar çalış deseler çalışırım. Fakat eve gitmek istemiyorum, evde şiddet görüyorum' diyormuş. Filiz'in ölümüne sebep olan kişi en ağır cezayı alsın" dedi.

Tekin'in herkesçe çok sevilen biri olduğunu söyleyen bir diğer komşusu Nurten Salkara (40) ise kadına şiddetin artık son bulmasını isteyerek, "Bugüne kadar Filiz'in hiçbir kötülüğünü görmedik. Dünya iyisi bir insandı. İki çocuğu yüzünden katlanıyordu. Kadınlar, cennetin emanetidir. Artık kadına şiddetin yaşanmaması gerekiyor. Organları sayesinde 5 tane can kurtaracak" diye konuştu.

(DHA)

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Ödemiş izmir cinayet osman toprak filiz tekin

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Böyle vahşi insanları derhal idam etmeli. Kimseye faydası olmaz hep zarar verir böyle aşağılıklar.
Idam gercekten ADALETIN oldugu ülkelere gelmeli..yoksa parayı veren, millletvekili dayısı olan onüne gelen herkesi astırır..simdi bile ADALET yok ki idamda mı olacak
İDAM İSTİYORSUNDA KİME SOYLUYORSUN ,KENDI VATANDASININ ISTEKLERINE SIRT CEVIREN TAYYIP SENIN ACINI DUYARMI? TAYYIP KAFASINA GORE GECE RUYASINDA GORDUGU KANUNLARI YASALASTIRIRKEN SENIN VE BIZLERIN CEKTIGI ACILARI GORDUGU HALDE NE YAPTI KOCA BI HIIIIC
nasıl insansın sen kendi sanki dünya yakışıklısı kadını begenmio şimdi zindanda suslen bıyıklarını tara dur pislik
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