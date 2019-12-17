Kocası 'bakımsızsın' diyerek döve döve öldürmüştü! Acılı baba isyan etti: Ciğerim yanıyor

Olay, 6 Aralık Cuma günü Çaylı Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olarak eve gelen İbrahim Tekin, evlendikleri günden itibaren şiddet uyguladığı 18 yıllık eşi Filiz Tekin'i "Seni artık beğenmiyorum. Neden bakımlı değilsin?" diyerek, dövdü. İbrahim Tekin'in başını defalarca duvarlara vurduğu Filiz Tekin bayıldı. Koca, eşini hastaneye götürmek yerine evin bir odasına yatırdı. Çocuklarına da teyzeleriyle görüşmeyi yasakladı. Çiftin oğlu Osman, bir arkadaşının telefonundan durumu teyzelerine bildirdi. Bunun üzerine eve gelen 3 kız kardeş, Filiz Tekin'i ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tekin, müdahalesinin ardından, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kafa travması geçirdiği belirlenen Filiz Tekin'in, yapılan tetkiklerde darp nedeniyle menenjit geçirdiği, omuriliğinde de 3 santimetre kırık olduğu saptandı. Durumu kritik olan Tekin'in, yapılan tüm müdahaleye karşın beyin ölümü gerçekleşti. Yakınları, 2 çocuk annesinin organlarını bağışladı. Filiz Tekin'in böbrekleri, dalağı ve karaciğeri başka hastalar için umut oldu.

'3 GÜN BOYUNCA HASTALIKTAN BAĞIRIP DURMUŞ' Kızının başına gelene isyan eden baba Osman Toprak, savcılığa giderek, damadı İbrahim Tekin ile annesi Vesile Tekin'den şikayetçi oldu. Kızının yıllarca şiddet gördüğünü iddia eden baba, "Kızım yıllarca tarlalarda yevmiye karşılığı çalıştı. Tüm parayı elinden alıyorlardı. Kızıma, benimle ve kardeşleriyle görüşmeyi yasakladılar. Torunum eğer haber vermese bizim kızımızın durumundan haberimiz bile yoktu. Üç gün boyunca hastalıktan bağırıp durmuş. Kapıyı kilitlemişler. Filiz'in kimseye kötülüğü yoktu. Herkes onu çok severdi" dedi. Kızı Filiz'in hayatının zorluk içinde geçtiğini söyleyen Toprak, "Kızımın kayınvalidesinden de şikayetçi oldum. Kızımın ölümünde onun da payı var. Aynı evin içinde yaşayıp nasıl bu durumdan haberi olmaz? Buna inanmıyorum. Devamlı olarak kızım şiddet görüyordu. Hayatı zorluk ve sefalet içinde geçti. Ben de bundan sonra çok yaşayacağımı sanmıyorum. Ciğerim yanıyor. Kızımı öldüren adamın idam edilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.