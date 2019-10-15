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Kocası tarafından öldürülen kadın ölmeden önce kocasının tedavisi için mücadele etmiş

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GÜNDEM  | 15.10.2019 17:11 | Son Güncelleme

Kayseri’de kocası tarafından otobüs durağında öldürülen iki çocuk annesi kadının, öldürülmeden iki gün önce bir dernek başkanından ‘eşimi kurtarın, tedavi olmayı kabul etti’ diye mesaj atarak yardım istediği ortaya çıktı.

Kocası tarafından öldürülen kadın ölmeden önce kocasının tedavisi için mücadele etmiş

7 Ekim’de Kocasinan ilçesi Erkilet Mahallesi’nde meydana gelen olayda 35 yaşındaki şüpheli Mustafa Çay, Kocasinan ilçesi, Erkilet General Emir Mahallesindeki otobüs durağında 09.00 sıralarında 1 hafta önce uzaklaştırma kararı alan 31 yaşındaki eşi Cevahir Çay’ı bıçaklayarak öldürdü. Talihsiz kadın Cevahir Çay Erkilet mahalle camisinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Bıçakladığı karısının yanına kimseyi yaklaştırmayan ve daha sonra polis ekiplerine eşini öldürdüğünü söyleyerek teslim olan katil koca tutuklanmıştı.

Cinayetten iki gün önce 5 Ekim’de Cevahir Çay’ın yakınlarının yönlendirmesiyle Isparta Uyuşturucu Bağımlılıklarla ve Alkolizmle Mücadele Derneği (UYUMDER) Başkanı Yaşar Erbil’e ulaştığı, kocasının tedavisi için yardım ve destek istediği öğrenildi.

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'LÜTFEN BANA YARDIMCI OLUN, EŞİMİ KURTARIN,TEDAVİ OLMAYI KABUL ETTİ'

Cevahir Çay’ın 5 Ekim 2019, sabah:09.08 sıralarında dernek başkanına attığı mesajda “Lütfen bana yardımcı olun, eşim kötü durumda, eşimi kurtarın, tedavi olmayı kabul etti, bir görüşelim. Ne olur zor durumdayım, yoksa boşanacağız, 2 çocuğum var” diye yazdığı görüldü.

Mesajlarda kadının dernek başkanına ‘Bir aileyi kurtaracaksınız, çocuklarımla ailemin yanındayım’ diye mesaj attığı, dernek başkanının da ‘İnşallah kardeşim, her şey eşinizin elinde’ diye cevap verdiği görüldü. Bu konuşmadan 1 gün sonra Cevahir Çay’ın eşi Mustafa Çay ile Isparta’ya derneğe gidip, eşinin tedavisine başlanması beklenirken, 7 Ekim’de kadının kocası tarafından öldürüldü.

Öte yandan, eşini öldüren koca Mustafa Çay ise nöbetçi mahkemeye çıkarıldığı ifadesinde çok pişman olduğunu söylemişti. (İHA)

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Kayseri kocasına yardım etmiş

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
AŞIRI DİNCİLİK CAHALET REZALET DİNSİZLİGİDE YANINDA GETİRİYOR LAİK DEMOKRASİ CUMHURİYET VE ATATÜRK YOLU İSMIDA DAHA İYİ ANLAMAMIZA YARIYOR BEN ŞİMDİ DAHİ ÖGRENMİŞ OLDUGUM NAMAZDA OKUDUGUM DUALARI İLK VE ORTA OKULDA ÖGRETMENLERİM ÖGRETMİŞTİ DİN DERSİMDE.ŞÜKÜRLER OLSUN
CEHALET CEHALET CEHALET. Kadın şu haliyle uyuşturucu müptelası eşi için çırpınır ve kapı kapı çare ararken ,hasta ve ALKOLÜN,UYUŞTURUCUNUN ESİRİ olmuş şahıs tarafından katlediliyor. Kalkmış din vesaireden buraya döktüren zavallı seninde TEDAVİYE İHTİYACIN VAAAR.
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