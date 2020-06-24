YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kocasinan’ın Masa Tenisi B Takımı namağlup lider

Kocasinan’ın Masa Tenisi B Takımı namağlup lider

KAYSERİ HABERLERİ  | 24.06.2020 12:19 | Son Güncelleme

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi B Takımı, Korona virüs (Covid-19) nedeniyle liglerin mevcut haliyle tescil edilmesiyle birlikte 2019-2020 Danyal Çiper Sezonu’nda oynadığı 13 maçın 13’ünü de kazanarak, namağlup olarak lider tamamladı.

Kocasinan’ın Masa Tenisi B Takımı namağlup lider

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi B Takımı, Korona virüs (Covid-19) nedeniyle liglerin mevcut haliyle tescil edilmesiyle birlikte 2019-2020 Danyal Çiper Sezonu’nda oynadığı 13 maçın 13’ünü de kazanarak, namağlup olarak lider tamamladı. Başarılarından dolayı tüm sporcuları ve antrenörleri tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye ve uluslararası müsabakalarda ‘Kocasinan’ın adının hızla yükseldiğini söyledi.
Sporun ve sporcunun her zaman yanında olan Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:
“Kocasinan Belediyesi Spor Kulübünün her alanda elde ettiği başarılar bizleri gururlandırıyor. Özellikle masa tenisi takımımız, uluslararası başarılarla tarihe geçiyor. Masa tenisinde Süper Ligin yanı sıra 1. Ligi’nde de mücadele eden Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Takımımız, Türkiye ve uluslararası karşılaşmalarda elde ettiği başarılar sayesinde ‘Kocasinan’ adı hızla yükseliyor. Hem yurt içinde hem yurt dışında kızlarımız, gururla şehrimizi ve ülkemizi temsil ediyor. İnşallah Kocasinan’ımızın adını daha nice şampiyonluklarla dünyaya duyuracağız. Sporcularımızın daha da önemli dereceler elde edeceklerine inancım sonsuz. Daha büyük başarılar için tüm sporcularımıza her zaman desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz. Bize bu gururu yaşattıkları için başta hocalarımız olmak üzere tüm sporcu kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”
Burçin Mermer, Altınay Hatun Bulut, Zeynep Sıla Duman ve Birsen Yerli’ den oluşan Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Bayan Masa Tenisi B Takımı, oynadığı 13 maçta 13 galibiyet alarak, topladığı 26 puan ile 2019-2020 sezonu lider tamamladı.

Kocasinan’ın Masa Tenisi B Takımı namağlup lider

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROzan Doğulu sezonu kızlarıyla açtıOzan Doğulu sezonu kızlarıyla açtı
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Soma’da aşırı yağış hayatı felç etti

Soma’da aşırı yağış hayatı felç etti

Vali Ali Çelik, karantina bölgesinde incelemelerde bulundu

Vali Ali Çelik, karantina bölgesinde incelemelerde bulundu

İş adamı Fırat Aslanbaş; "Dünya mutfak kültüründen farklı lezzetleri buluşturduk"

İş adamı Fırat Aslanbaş; "Dünya mutfak kültüründen farklı lezzetleri buluşturduk"

Paraşüt ipinden hayat kurtaran aksesuarlar yapıyor

Paraşüt ipinden hayat kurtaran aksesuarlar yapıyor

Şaphane’de şehit ailelerine ziyaret

Şaphane’de şehit ailelerine ziyaret

PISA Direktörü Schleicher: "Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı"

PISA Direktörü Schleicher: "Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı"

Kayseri Namaz Vakitleri 24 Haziran Çarşamba

İmsak
03:16
Sabah
05:07
Öğle
12:46
İkindi
16:40
Akşam
20:14
Yatsı
21:57

Kayseri Nöbetçi Eczaneler24 Haziran Çarşamba

Selam Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Soylu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yenişehir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Murat Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Reyhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Arzu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Enes Güler Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Kayserispor’un Fenerbahçe maçı kadrosu

Kayserispor’un Fenerbahçe maçı kadrosu

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Süt toplayıcısı iki kardeş mahallede süt dağıttı

Süt toplayıcısı iki kardeş mahallede süt dağıttı

Tıp Fakültesi 40. Dönem Mezunlarını Verdi

Tıp Fakültesi 40. Dönem Mezunlarını Verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.