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Kocasından gelen videoyu görünce şoke oldu!

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Samsun'da eşinin satmaya karşı çıktığı otomobili yakarak videoya çeken öfkeli koca, jandarmada sorguya çekildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Ataköy Mahallesi Ataköy Köprüsü yakını Polatlı Bulvarı üzerinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fevziçakmak Mahallesi'nde ikamet eden ve Atakum ilçesinde çocuk kreşi işleten Muharrem K.(40) ile 10 yıllık eşi 2 çocuk annesi olan ve İlkadım ilçesinde çocuk kreşi sahibi Hatun K.(35) şiddetli geçimsizlik yaşadılar. İddiaya göre, Muharrem K., eşi Hatun K.'nin üzerine kayıtlı olan 2017 model otomobili satmak istedi. Hatun K.'nin aracı satmasına karşı çıkarak ruhsatını saklaması üzerine Muharrem K., eşine aracı yakacağını söyleyip 55 EY 546 plakalı otomobili park yerinden alıp evin yanından ayrıldı.

EŞİNE VİDEO GÖNDERDİ

Hatun K., 155 Polis İmdat Servisini arayarak eşinin aracını alıp götürdüğünü ve yakacağını ihbar etti. Samsun polisi söz konusu aracı bulmak için alarma geçerken, otomobili Ataköy Köprüsü yakınına giderek üzerine yanıcı madde döken Muharrem K., onu ataşe verdi. Öfkeli koca, yanan otomobilin video ve fotoğrafını Whatsapp'tan karısına gönderip olay yerinden ayrıldı.

JANDARMAYA TESLİM OLDU

Araç kullanılmaz hale gelirken Muharrem K. daha sonra jandarmaya teslim oldu. İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgusu tamamlanan Muharrem K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun araba

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Okuyucu Yorumları 42 yorum
madem erkektin şimdi niye saklıyon yüzünü buraya kadar mı delikanlılık
hainsin sen milli serveti de yakmış oldun senin yüzünden milli gelir bile gerilemiştir
He la sabah kalktım cepten 100 lira uçmuş
paranın kölesi olmuşlar mal derdine düşmüşler çocuklara güzel örnek oluyonuz onları da böyle yetiştirin aferin
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