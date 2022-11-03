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  4. Kocasının kirli iç çamaşırlarını kokluyor! Ünlü modelin aldatma testi hayretler içinde bıraktı

Kocasının kirli iç çamaşırlarını kokluyor! Ünlü modelin aldatma testi hayretler içinde bıraktı

03.11.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Guatemalalı model ve iş kadını Kimberly Flores'un katıldığı TV şovunda kocasıyla ilgili anlattıkları herkesi hayretler içinde bıraktı. 33 yaşındaki model kocasının aldatıp aldatmadığını anlamak için başvurduğu yöntemi açıkladı. Kocasının sadakatinden emin olmak isteyen Flores'un, bunu kocasının kirli iç çamaşırlarını koklayarak test ettiğini söylemesi sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü.

Kocasının kirli iç çamaşırlarını kokluyor! Ünlü modelin aldatma testi hayretler içinde bıraktı

2 milyonu aşkın takipçiye sahip Kimberly Flores'un iç çamaşırı koklayarak gerçekleştirdiği aldatma testi, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girmeyi başardı. Ünlü model, kocasının aldatıp aldatmadığını öğrenmek için başvurduğu yöntemleri canlı yayında detaylıca anlattı.

İŞTE ÜNLÜ MODELİN ALDATMA TESTİ

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Ünlü modelin herkesi şaşkına çeviren aldatma testiyle ilgili açıklaması “Rica, Famosa, Latina (Zengin, Ünlü, Latin)” adlı TV şovunda geldi.

KREDİ KARTLARI, GECE GÖRÜŞMELERİ...

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Kocasının kredi kartı masraflarını kontrol ettiğini söyleyen model, ayrıca gece yarısı gerçekleştirdiği telefon görüşmelerini de açıkladı.

İÇ ÇAMAŞIRLARINI DA KOKLUYOR

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Ancak Flores'un aldatma testi bunlarla sınırlı değildi. Testin en çarpıcı aşaması ise eşinin iç çamaşırlarını koklaması. Flores, kocasının kirli çamaşırlarını koklayarak aldatıp aldatmadığını sınadığını anlattı.

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Flores'in anlattıkları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Takipçilerinden bazıları kocasının iç çamaşırını koklamasını son derece itici bulurken kimisi ise Flores'in şaka yaptığını düşündü.

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Anahtar Kelimeler:
iç çamaşırı

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