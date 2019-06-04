Koçların yol ortasında kafa kafaya kavgası kamerada

Tokat’ın Pazar ilçesinde bulunan Ballıca Mağarasından dönen vatandaşlar yol ortasında kafa kafaya kavgaya tutuşan koçların o anlarını kayda aldı. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde otomobilde çalan oyun havaları eşliğinde koçların kafa tokuşturması ilginç görüntüler oluşturdu.
Baharın gelmesiyle beraber koyun sürülerinde üstünlük yarışına giren koçların mücadelesi sosyal medyada paylaşıldı. Yoğun ilgi gören görüntüler beğeni topladı.
(İHA)
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