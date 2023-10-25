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Kod Adı: Angel oyuncuları kimler, konusu ne? Kod Adı Angel filmi nerede ve ne zaman çekildi?

25.10.2023 19:30 | Son Güncelleme:
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Kod Adı: Angel filmi konusu ve oyuncuları gibi detaylar, 25 Ekim Çarşamba akşamı filmin Star TV'de yayınlanacak olması nedeniyle merak edildi. Orijinal adı Angel Has Fallen olan filmin yönetmen koltuğunda Ric Roman Waugh oturmuştur. Peki, Kod Adı: Angel oyuncuları kimler, konusu ne? Kod Adı Angel filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Kod Adı: Angel filmi hakkında merak edilen detaylar, Star TV izleyicilerinin gündeminde yer aldı. Kod Adı: Olympus (2013) ve Kod Adı: Londra (2016) filmlerinin ardından serinin üçüncü filmi olarak vizyona giren Kod Adı: Angel heyecan dolu sahneleriyle dikkat çekiyor. İşte Kod Adı: Angel filmi hakkında detaylı bilgiler.

KOD ADI: ANGEL KONUSU

Kod Adı Angel, düzenlenen bir suikastın sorumlusu olarak görülen bir adamın kendisini aklamak için verdiği mücadeleyi konu ediyor. Gizli servis üyesi Mike Banning, Başkan Allan Trumball'un korumalığını yapmakla görevlidir. Başkan Trumball'un hayatını tehdit eden bir Hava Kuvvetleri saldırısının yaşanması, Banning’in hayatının değişmesine neden olur. Banning, Hava Kuvvetleri'nin yaptığı uçuşun ortasında terörist saldırıların hedefi haline gelir. Yaşanan saldırının ardından ise karalama kampanyasının hedefinde Mike Banning vardır. Başkana düzenlenen suikastın sorumlusu olarak gösterilen Banning, gerçekleri ortaya çıkarmaya kararlıdır. Ancak bunu yapması pek de kolay değildir. Banning, bir yandan saldırının ardındaki isimleri ortaya çıkarmaya çalışırken bir yandan da kendi ajansından ve FBI’dan kaçmak zorunda kalır.

kod adı angell

KOD ADI: ANGEL OYUNCULARI

Gerard Butler - Gizli Servis Ajanı Mike Banning, Clay'in oğlu ve Leah'ın kocası.
Morgan Freeman - Başkan Allan Trumbull
Jada Pinkett Smith - FBI Ajanı Helen Thompson
Lance Reddick - Gizli Servis Direktörü David Gentry
Tim Blake Nelson - Başkan Yardımcısı Martin Kirby
Piper Perabo - Leah Banning, Mike'ın karısı. Perabo, Mitchell'in zamanlama çatışmaları nedeniyle önceki filmlerde rol alan Radha Mitchell'in yerini aldı.
Nick Nolte - Clay Banning, Vietnamlı bir Ordu Korucusu ve Mike'ın kendisini genç yaşta terk eden yabancılaşmış babası. O zamandan beri ABD'nin dört bir yanındaki ormanlarda yaşıyordu.
Danny Huston - Mike'ın eski Ranger komutanı ve Salient Global'in lideri Wade Jennings.
Frederick Schmidt - Travis Cole, Salient Global'in güvenlik şefi ve Jennings'in sağ kolu.
Joseph Millson - FBI Ajanı Ramirez
Ori Pfeffer - Gizli Servis Ajanı Murphy
Mark Arnold - CIA Direktörü James Haskell
Michael Landes - Beyaz Saray Genelkurmay Başkanı Sam Wilcox
Chris Browning - Milis adamı
Jessica Cobley - Lynne Banning, Mike ve Leah'ın kızı
Rocci Williams - Bruno, Jennings'in askerlerinden biri

kodadıangel

KOD ADI: ANGEL NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Angel Has Fallen'ın çekimleri Virginia Water Lake'te başladı ve Birleşik Krallık ve Bulgaristan'da devam etti. Çekimler ayrıca Pinewood Stüdyoları, Bray Stüdyoları, Longcross Stüdyoları ve Nu Boyana Film Stüdyoları'nda gerçekleşti. Film, 23 Ağustos 2019'da Lionsgate tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde gösterime girdi. Eleştirmenlerden karışık eleştiriler aldı ve dünya çapında 146 milyon dolar hasılat elde etti.

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