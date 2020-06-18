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Kod Adı Londra filmi ne zaman çekildi? Kod Adı Londra konusu nedir, oyuncuları kimler?

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2020 19:57 | Son Güncelleme

Kod Adı Londra filmi bu akşam yeniden seyirci karşısına çıkıyor. Kod Adı Londra filmi oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Sinemaseverlere aksiyon dolu anlar yaşatan Kod Adı Londra Gerard Butler başrol karakteri olan Mike Banning’i canlandırıyor. Filmin oyuncuları arasında Gerard Butler, Morgan Freeman, gibi usta isimler yer alıyor. Peki Kod Adı Londra konusu nedir, ne zaman çekildi? İşte film hakkında bilgiler.

Kod Adı Londra filmi ne zaman çekildi? Kod Adı Londra konusu nedir, oyuncuları kimler?

Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman, Angela Bassett gibi isimlerin yer aldığı Kod Adı Londra filmi 2016 yılında vizyona girdi.

Kod Adı Londra 2

KOD ADI LONDRA KONUSU

Büyük Britanya başbakanı, hiç beklenmedik bir zamanda ve sebebi anlaşılamaz bir şekilde hayatını kaybettiğinde bütün dünya liderleri cenaze töreni Londra’ya gelirler. Alınan görülmemiş derecede yüksek düzeyde güvenlik önlemlerine rağmen teröristler saldırılar düzenleyerek birçok vatandaşla birlikte 5 lideri öldürmeyi başarırlar. Saldırıların arkasında FBI’ın aradığı terörist Aamir Barkawi (Alon Aboutboul) vardır ve niyeti ABD Başkanı Benjamin Asher’ı (Aaron Eckhart) öldürmektir. Aksi takdirde dünyanın her yanında büyük bir kaosun başlayacağı tehdidinde bulunur. Başkanın yakın koruması Mike Banning (Gerard Butler), her ne pahasına olursa olsun başkanın teröristlerin eline geçmesini engellemek zorundadır.

KOD ADI LONDRA OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Gerard Butler – Mike Banning
Aaron Eckhart – Benjamin Asher, ABD Başkanı.
Morgan Freeman – Allan Trumbull
Alon Moni Aboutboul – Aamir Barkawi
Angela Bassett – Lynne Jacobs
Robert Forster – General Edward Clegg
Melissa Leo – Ruth McMillan
Radha Mitchell – Leah Banning
Charlotte Riley – Jacqueline “Jax” Marshall
Jackie Earle Haley – DC Mason
Sean O’Bryan – Ray Monroe
Mehdi Dehbi – Sultan Mansoor
Waleed Zuaiter – Kamran Barkawi, Aamir Barkawi’nin oğlu ve uşağı.
Colin Salmon – Chief Kevin Hazard
Patrick Kennedy – John Lancaster
Bryan Larkin SAS Lieutenant Will Davis
Deborah Grant – Doris, Leah’ın annesi
Anthony Delancy – Jacques Mainard
Alex Giannini – Antonio Giusti
Nancy Baldwin – Agnes Bruckner
Nigel Whitmey – Robert Bowman

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