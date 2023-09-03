Kod Adı: Olympus filmi konusu nedir? Kod Adı Olympus filmi oyuncuları kimlerdir? Gerard Butler hayranları ekran başına!

Kod Adı Olympus filmi konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de ekrana gelecek olan Kod Adı: Olympus, orijinal adıyla Olympus Has Fallen filmi merakla bekleniyor. Gerilim tarzı ve ilgi çekici konusu ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini Antoine Fuqua yapıyor. İşte Antoine Fuqua'nın yönettiği Kod Adı Olympus filmi ile ilgili merak edilenler...

KOD ADI OLYMPUS FİLMİ KONUSU

Mike Banning, özel kuvvetler biriminde görevli bir gizli güvenlik ajandır. Bir akşam Başkan ve eşi bir davete giderlerken yolda trajik bir kaza meydana gelir. Banning'in tek bir kişiyi kurtarma şansı vardır, o da tercihini eşini feda ederek Başkan'dan yana kullanır. Olay sonrası büroda herkes doğru yaptığını söyleyerek Mike'ı desteklese de saha görevinden alınarak masa başı bir işe atanır. Fakat ABD'yi hiç hesapta olmayan büyük bir saldırı beklemektedir...

KOD ADI OLYMPUS FİLMİ OYUNCULARI

Gerard Butler

Aaron Eckhart

Morgan Freeman

Angela Bassett

Finley Jacobsen

Ashley Judd

Cole Hauser

Rick Yune

Radha Mitchell

Melissa Leo

Robert Forster

Dylan McDermott

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Baht Oyunu

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

14:00 Ya Çok Seversen

16:00 Dönence

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Kod Adı: Olympus

22:30 Yabancı Sinema Suçlu

00:45 Yabancı Sinema Kod Adı: Olympus

02:30 Çemberimde Gül Oya

04:15 5N1K

04:45 Kavak Yelleri

