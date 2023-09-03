Kod Adı: Olympus filmi konusu nedir? Kod Adı Olympus filmi oyuncuları kimlerdir? Gerard Butler hayranları ekran başına!

Kod Adı Olympus filmi konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de ekrana gelecek olan Kod Adı: Olympus, orijinal adıyla Olympus Has Fallen filmi merakla bekleniyor. Gerilim tarzı ve ilgi çekici konusu ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini Antoine Fuqua yapıyor. İşte Antoine Fuqua'nın yönettiği Kod Adı Olympus filmi ile ilgili merak edilenler...
Mike Banning, özel kuvvetler biriminde görevli bir gizli güvenlik ajandır. Bir akşam Başkan ve eşi bir davete giderlerken yolda trajik bir kaza meydana gelir. Banning'in tek bir kişiyi kurtarma şansı vardır, o da tercihini eşini feda ederek Başkan'dan yana kullanır. Olay sonrası büroda herkes doğru yaptığını söyleyerek Mike'ı desteklese de saha görevinden alınarak masa başı bir işe atanır. Fakat ABD'yi hiç hesapta olmayan büyük bir saldırı beklemektedir...
Gerard Butler
Aaron Eckhart
Morgan Freeman
Angela Bassett
Finley Jacobsen
Ashley Judd
Cole Hauser
Rick Yune
Radha Mitchell
Melissa Leo
Robert Forster
Dylan McDermott
07:00 Baht Oyunu
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
14:00 Ya Çok Seversen
16:00 Dönence
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Kod Adı: Olympus
22:30 Yabancı Sinema Suçlu
00:45 Yabancı Sinema Kod Adı: Olympus
02:30 Çemberimde Gül Oya
04:15 5N1K
04:45 Kavak Yelleri