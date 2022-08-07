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Kod Adı: Olympus filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Kod Adı: Olympus filmi oyuncuları nerde, ne zaman çekildi?

07.08.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kod Adı: Olympus gerilim filmi ara ara ekranlara geliyor. Yönetmen koltuğuna Antoıne Fuqua'nın oturduğu film hakkında merak edilenler, sinemaseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki Kod Adı: Olympus nerede ve ne zaman çekildi? Kod Adı: Olympus konusu nedir, Imdb puanı kaç?

Kod Adı: Olympus filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Kod Adı: Olympus filmi oyuncuları nerde, ne zaman çekildi?

Kod Adı:Olympus orijinal adıyla Olympus Has Fallen, yönetmenliğini Antoine Fuqua, yapımcılığını ise Gerard Butler, Alan Siegel ve Mark Gill üstlendiği bir aksiyon, gerilim film serisidir. 7 Ağustos Pazar yani bu akşam saat 20:00'de Kanal D ekranlarına yayınlanacak film hakkındaki detaylar merak konusu oldu. Peki Kod Adı: Olympus konusu nedir, Imdb puanı kaç? Kod Adı: Olympus oyuncuları kim? İşte tüm merak edilenler...

KOD ADI: OLYMPUS FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Kod Adı: Olymppus filminin IMDb puanı 6.5/10 olarak belirlenmiştir.

KOD ADI: OLYMPUS NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Çekimleri 2013 yılında tamamlanan film ABD'de vizyona girmiştir.

kod adı olympus has fallen kapak

KOD ADI: OLYMPUS OYUNCU KADROSU

Gerard Butler - Mike Bannig
Aaron Eckhart - Benjamin Asher
Morgan Freeman - Allan Trumbull
Angela Bassett - Lynne Jacops
Robert Forster - General Edward
Cole Hauser
Finley Jacobsen
Ashley Judd
Melissa Leo - Ruth Mc Millan
Dylan McDermott

afiş kod adı olympus

KOD ADI: OLYMPUS FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Bir akşam Başkan ve eşi bir davete giderlerken yolda trajik bir kaza meydana gelir. Banning'in tek bir simi kurtarma şansı vardır, o da tercihini eşini feda ederek Başkan'dan yana kullanır. Olay sonrası büroda herkes doğru yaptığını söyleyerek Mike'ı desteklese de saha görevinden alınarak masa başı bir işe atanır. Fakat ABD'yi hiç hesapta olmayan büyük bir saldırı beklemektedir.

İçeriden köstebeklerin yönettiği terörist bir eylemle Beyaz Saray büyük bir saldırıya ve ihanete uğrar. Başkan teröristlerce esir alınmıştır ve Pentagon'un eli kolu bağlıdır. Bu olağanüstü koşullar altında tek çareleri Mike'ın cesur ve kahramanca giriştiği kurtarma operasyonuna bağlıdır.


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Kanal D filimler film aksiyon kod adı olympis has fallen
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