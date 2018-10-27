Köfte tarifi: Köfte nasıl yapılır? Birbirinden lezzetli pratik köfte tarifleri (Videolu anlatım)

Köfte tarifi basittir, hazırlaması kolaydır, yemesi ise ayrı keyiftir. Köfte deyince akan sular durur. Akıllara yanında salata, piyaz, pilav, ayran ile donatılmış bir sofra gelir ve anında keyifler yerine gelir. Ülkemizde yöresine göre değişen, adını ve tadını şehrinde alan enfes köfte tarifleri bulunmaktadır. Üstelik köfte dünyada çok tüketilen ve birbirinden leziz çeşitleri olan bir yemektir. Anne köftesi gibi yoktur ama farklı köfte tarifleri ile sofralarınıza tat katacak köfteler sizleri bekliyor. Peki köfte nasıl yapılır? KÖFTE TARİFİ - PRATİK KÖFTE TARİFLERİ Köftenin kısa tarifi kıymanın değişik şekillerde kızartılmış halidir diyebiliriz. Fakat sadece kıyma ile yapılmaz. İçine katılan baharat, harç ile farklı bir isim alır. Yöresine göre isim değiştirir ama tadı ile ağızları sulandırır köfte. Mangalda, tavada, fırında türlü türlü pişirme yolları vardır. Ülkemizde bilinen köfte çeşitlerinden bazıları şunlardır; Adana köfte, Adapazarı Islama Köfte, Akçaabat Köftesi, Akhisar köfte, Balık Köftesi, Bandırma köfte, Besmeç, Biga köftesi, Birlik köfte, Bolu Mengen köfte, Cızbız köfte, Çiğ köfte, Dalyan Köfte, Diyar köfte, Ekşili köfte, Fındık köfte, Hasanpaşa köftesi, İçli köfte, İnegöl köfte, İskeçe köfte, İskendurun köfte, İslim köfte, İzmir köfte, Kadınbudu köfte, Mercimek köftesi, Mücver köfte, Odun köfte, Patates köfte, Piraziz köftesi, Rosto köfte, Saray köfte, Satır köfte, Sucuk köfte, Sultanahmet köftesi, Sulu köfte / Misket köfte, Suluyağlı köfte, Şiş köfte, Tekirdağ köftesi, Terbiyeli köfte, Tire köfte, Tükürüklü köfte, Yalıköy köftesi, Yayla köfte, Çine Köftesi, Muğla Köftesi, Pideli Köfte...

KLASİK KÖFTE TARİFİ İşe en basitinden klasik köfte tarifi ile başlayalım. Gereken malzemeler şunlar; 1 soğan Yarım demet maydanoz 500 gr dana kıyma 1 yumurta 1 çay kaşığı zeytinyağı 1 çay kaşığı kimyon 1 çay kaşığı karabiber Tuz KLASİK KÖFTE NASIL YAPILIR? Öncelikle soğanı rendeleyip maydanozu kıyın. Sonrasında kıyma, maydanoz, soğan, yumurta, zeytinyağı, isteğine göre baharat ve tuzu ekleyerek yoğurmaya başlıyoruz. Bu yoğurma süresine göre malzemeler daha iyi bütünleşip dağılması önlenmiş olacaktır. Sonrasında yine keyfinize göre büyüklükte parçalar koparıp yassılaştırın. İçinin tam pişmesini istiyorsanız kalınlığına dikkat edin. Son olarak tavada ya da ızgarada pişirin. KURU KÖFTE TARİFİ Bir başka çok bilinen ve yapılan köfte çeşidine gelelim. Kuru köfte tarifinde içine bu sefer bayat ekmek de katıyoruz. Annemizin yaptığı kadar lezzetli olmayabilir ama sonucu herkesi memnun edecek ve doyuracak bir bu kuru köfte tarifi. İşte gereken malzemeler; 500 gram yağlı dana kıyma 1/3 adet bayat ekmek içi (ıslatılmış) 4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş rendelenmiş sarımsak 1 adet büyük boy soğan 1 adet yumurta 1 tatlı kaşığı karabiber 1 çay kaşığı toz kırmızı biber 1 çay kaşığı kimyon 1 tatlı kaşığı tuz KURU KÖFTE NASIL YAPILIR? Kuru köfte içine katacağımız bayat ekmeklerini öncesinde suyun içine koyarak ıslatıyoruz. Bir adet soğanı soyup incecik olacak şekilde doğruyoruz. Derin bir kap alarak baharat ve tuz hariç tüm malzemeler içine atıyoruz. Suyun içindeki ekmeği de tüm suyunu sıkarak kattıktan sonra yoğurmaya başlıyoruz. Yaklaşık 10 dakika yoğuralım ki tüm malzemeler iyice karışsın ve kızartırken dağılmasın. Sonra baharat ve tuzu da ekleyerek biraz daha yoğuruyoruz ve bu malzemeleri de iyice yediriyoruz. Bundan sonra köfteleri en az ceviz büyüklüğünde koparıp elinizde bastırıp şekil verin. Yarım saat buzdolabında dinlendirdikten sonra ızgarada ya da kızgın yağda tavada kızartın. İSVEÇ KÖFTE TARİFİ İsveç köfte, adını son yıllarda çok duyduğumuz ve yine sevilen, sosuyla farklı bir köfte. Tarifi ise kolay olan İsveç köfte için malzeme listesi şöyle;

1 kg yağsız dana kıyma 1 adet yumurta 1/2 su bardağı süt 1/2 su bardağı un 1/2 çay kaşığı kimyon 1/2 çay kaşığı karabiber 1 tatlı kaşığı tuz 1 adet orta boy soğan (rendelenmiş) göz kararı kızartmak için yağ 2 yemek kaşığı sıvı yağ 2 yemek kaşığı un 1 su bardağı su 1 adet et bulyon NASIL YAPILIR? İsveç köfte için verilen malzeme listesi en az sekiz kişilik olup duruma göre ekleme yapabilirsiniz. Öncelikle derin bir kabın içine aldığımız kıyma, yumurta, süt, un , kimyon, karabiber, tuz, rendelenmiş soğanı en az on dakika yoğuruyoruz. İyice harmanlanan harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elimizde toplar oluşturuyoruz. Buzdolabında biraz dinlendirdikten sonra kızgın yağda kızartıyoruz. Harcın dinlenmesi sırasında sosu hazırlayabilirsiniz. Bir tavada 2 yemek kaşığı yağ ve unu karıştırıp su ekleyin. Karıştırmaya devam edin. Kaynamaya başladığı zaman et bulyonu ekleyerek yine karıştırın. Ve bu enfes sosu mis gib kokan köftelerin üzerinde gezdirin. YUNAN USÜLÜ KUZU KÖFTE TARİFİ Farklı bir köfte tatmaya hazır mısınız? Komşudan soframıza bu köfte tarifi için gereken malzemeler şöyle;