Kokulu mumlarda yeni soluk; Kusmuk, ıslak köpek ve ter

57 yaşındaki Bennett bu fikri Kaliforniya'daki ebeveynleriyle yaşarken bulmuş. Ailesinin kokulu mumlara olan düşkünlüğünü keşfeden Bennett, bu piyasada gerçek kokuların eksik olduğunu fark etti ve 'Stinky' markasını yarattı.

2013 yılında kötü kokulu mumları üretmeye başlayan Bennett 2014 yılında ilk seriyi piyasaya sürdü. Altı yıl içinde yarı zamanlı bir girişimden, 10 binlerce dolarlık bir şirkete dönüşen kötü kokulu mum işi garp şekilde insanlar tarafından çok sevildi.

Bu kötü kokuların arasında olanlar ise gerçekten inanılacak türden değil. Mide gazı, kusmuk, ter, kokuşmuş peynir, gaz yağı, klor, para, ıslak köpek, bira, soğan, kokarca ve çürük et bu kötü kokulardan sadece bir kaçı.

Bennett yarattığı markaya ilişkin şu açıklamayı yapıyor;

"Bağırsak gazı ve kusmuk bizim burada yarattığımız iki koku. Bazı müşterilerimiz iki kötü kokunun karıştırılmasını istiyor. Örneğin ter ve bağırsak gazı kokularını karıştırmak isteyenler var."

Şu an işi, 29 yaşındaki oğlu ve 39 yaşındaki ortağı Ben Rakozy ile yürüten adam, mumları soya, parafin ve bal mumu eriterek yaptıklarını söylüyor.

