Kokusu balık tadı istiridye! Akın akın bu dondurmayı yemeye gidiyorlar

Japonya, sıra dışı yiyecekleriyle bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Ülkenin Iwate eyaletindeki Yamada Körfezi'nde bulunan Michino-eki Yamada adlı yol üstü dinlenme tesisinde satılan istiridyeli yumuşak dondurma, alışılmışın dışındaki sunumuyla hem turistlerin hem de sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekiyor.

Tatlının temelini klasik sütlü yumuşak dondurma oluşturuyor. Ancak onu farklı kılan, üzerine eklenen taze Yamada Körfezi istiridyeleri ve son dokunuş olarak gezdirilen soya sosu. Tatlı ile deniz ürünlerini bir araya getiren bu sıra dışı kombinasyon, umami lezzetini ön plana çıkarmayı hedefliyor.

Bölge, Japonya'nın en kaliteli istiridyelerinin yetiştirildiği yerlerden biri olarak biliniyor. İşletme de yerel ürünü tanıtmak amacıyla bu ilginç tarifi geliştirdi. İlk bakışta alışılmadık görünse de dondurmayı deneyen bazı ziyaretçiler, tatlı ve tuzlunun dengeli birleşiminin beklediklerinden daha başarılı olduğunu ifade ediyor.

Japon mutfağı, wasabili, deniz yosunlu ve hatta beyaz yem balıklı dondurmalar gibi sıra dışı çeşitleriyle daha önce de gündeme gelmişti. İstiridyeli dondurma da bu yaratıcı lezzetler arasındaki yerini alarak hem merak uyandırıyor hem de tartışma yaratıyor.