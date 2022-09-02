KOLAY PİZZA HAMURU: Pizza hamuru nasıl yapılır? Pizza sosu nasıl hazırlanır?

Hafif kabarmış bir hamuru ve bol bol malzemesiyle evde yapılan pizzalar yemelere doyulmuyor. Eğer siz de "Evde pizza nasıl yapılır?" diyorsanız fırında pişen, bu kolay ve pratik pizza hamuru ve pizza sosunu tarifleriniz arasına kaydetmelisiniz. Pizza yapmanın en önemli noktalarından biri de elbette hamuru oluyor. Tüm detayları ve incelikleriyle pizza hamuru ve pizza sosu tarifini sizler için derledik. İşte pizza hamuru ve pizza sosu tarifi...

PİZZA HAMURU NASIL YAPILIR?

Pizza hamuru ve pizza sosunu hazırladıktan sonra pizzanıza dilediğiniz malzemeleri ekleyerek lezzetli pizzalar elde edebilirsiniz.

Pizza hamuru için malzemeler;

5 su bardağı un

1 paket instant maya (ya da yarım paket yaş maya)

1 yemek kaşığı şeker

Yarım yemek kaşığı tuz

4 yemek kaşığı zeytinyağı

2 su bardağı ılık su

Pizza hamuru yapılışı;

Yoğurma kabına aldığımız unun ortasını havuz gibi açalım ve içerisine instant maya, şeker, tuz, zeytinyağı ve ılık suyu yavaş yavaş ekleyerek hamurumuzu yoğuralım. Hamur yumuşak kıvamlı ve ele yapışmayan bir kıvam aldığında üzerini streç ile kapatalım ve 30 dakika kadar mayalanmaya bırakalım.

Mayalanan hamuru un serptiğimiz tezgaha alalım, elimizle toparlayıp havasını alalım. Hamuru 2 eşit parçaya bölelim.

Kestiğimiz parçayı beze haline getirelim ve merdane yardımı ile açalım.

Kullanacağımız tepsi boyutunda açtığımız pizza hamurumuzu unladığımız tepsiye alalım.

Bir çatal yardımı ile kabarmaması için hamurumuzun üzerinde delikler açalım, önceden ısıttığımız 200°C fırında yaklaşık 10 dakika pişirelim.

Sonrasında hazırladığınız sosu sürerek üzerine dilediğiniz malzemeleri kullanarak pizzanızı hazırlayabilirsiniz.

Afiyet Olsun!

PİZZA SOSU NASIL YAPILIR?

Pizza sosu için malzemeler;

3 adet domates

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kekik

1,5 çay kaşığı tuz

2 yaprak fesleğen (taze veya kuru)

Pizza sosu yapılışı;

Tavaya zeytinyağını alalım, ikiye bölünen sarımsağı ekleyip kokusu çıkıncaya kadar kavuralım.

Kabuğu soyulmuş küp küp doğranan domatesleri ekleyelim ve pişirmeye başlayalım.

Domatesler kaynamaya başlayınca domates salçası tuz ve baharatları ekleyip domatesler küçülene kadar pişirelim.

Ocaktan almaya yakın fesleğen yapraklarını içine atıp bir iki dakika kaynatalım ve ocağı kapatalım.

Taze fesleğen yaprağı yoksa kullanmak zorunda değilsiniz.

Tüm karışımı blenderdan geçirelim. Pizza sosu hazır.

Bu sosu makarnalarda, pizzalarda ve yakışan yemeklerde kullanabilirsiniz.

Afiyet Olsun!



