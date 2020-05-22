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Kolay revani tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Ramazan bayramını tatlısız geçirmek mümkün mü? Bu bayram misafirlerimiz gelmese bile kendimiz için en güzel tatlıyı hazırlayabiliriz. Klasik bir tarif olan revaniyi mis gibi şerbetiyle buluşturduk. Tadına doyum olmaz revani tarifi arıyorsanız reçetemizi bir kenara not edin sevgili okur...

Kolay revani tarifi

Osmanlı saraylarından günümüze miras kalan bir tatlıdır revani. Şerbetiyle, kabaran mis gibi kekiyle ve pratik oluşuyla bu bayram için baklava yerine irmikli revani tarifini tercih edebilirsiniz. Revani nasıl yapılır diyenler için tarifini şuraya bırakıyoruz, buyursunlar.

MALZEMELER

3 adet yumurta
2 su bardağı irmik
Bir su bardağı un
Bir su bardağı toz şeker
Bir su bardağı yoğurt
1/2 çay bardağı sıvı yağ
Bir paket kabartma tozu
Bir paket vanilya

Şerbeti için;
5 bardak toz şeker
5 bardak su
1/2 limon

YAPILIŞI

Derin bir kabın içinde yumurtayı ve toz şekeri köpürene kadar çırpın.
Şeker tamamen eriyince içine yoğurdu ve sıvı yağı ilave edip çırpmaya devam edin.
Malzemeler harmanlandığında içine unu, irmiği, vanilyayı ve kabartma tozunu da ekleyip kek hamuru kıvamına gelecek şekilde hazırlayın.
Hazırladığını hamuru borcama aktarın.
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kekin üzeri kızarıncaya kadar pişirin.
Revani pişince soğuması için bir kenarda bekletin.
Bu sırada şerbetini hazırlayabilirsiniz.
Su ve şekeri tencereye alın ve orta ateşte kaynamaya bırakın.
Şerbet kıvam alınca içine limon suyunu ilave edip karışımı ocaktan alın.
Şerbetin ilk sıcağı çıktıktan sonra soğuk revaninin üzerine dökün.
Revaninin şerbeti iyi bir şekilde çekmesi için tatlıyı bir gün dolapta bekletin.

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