Kolay trileçe tarifi! Trileçe nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve püf noktası...

Balkanların en meşhur, yumuşacık keki, bol sütüyle hemen herkesin çok sevdiği trileçenin evde de kolayca yapılabileceğini biliyor muydunuz? Sizlere trileçenin nasıl yapıldığı ile birlikte tüm püf noktalarını da vereceğiz. Kolay trileçe tarifimiz ile artık pastanenin önünden bile geçmeyeceksiniz. İşte trileçenin malzemeleri ve yapılışı…

KOLAY TRİLEÇE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Öncelikle ne tatlı yaparsanız yapın, mutlaka önceden malzemeleri tezgahınıza çıkarın ve kattığınız her malzemeyi kaldırın. Aksi takdirde malzemeyi koydum mu koymadım mı şüphesine düşersiniz. Vereceğimiz trileçe tarifinde malzemelerin oda sıcaklığında olması çok önemli. İşte kolay trileçe için malzemeler…

Keki için

5 adet yumurta (Oda sıcaklığında

1 su bardağından 1 parmak eksik şeker

1,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Sütlü sosu için;

3,5 su bardağı süt

3 yemek kaşığı toz şeker

200 g sıvı krema

Karamel sosu için;

1 çay bardağı şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

200 g sıvı krema

Üzeri için;

1 paket krem şanti

KOLAY TRİLEÇENİN YAPILIŞI

Krem şantili trileçe yapmak için öncelikle karıştırma kabınıza yumurta ve toz şekeri alıp boza kıvamına gelene kadar çırpın.

Un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip spatulayla alttan üste doğru karıştırıp yağlı kağıt serili fırın kabına dökün.

170°lik fırında 10 dk, sonra ısıyı 150° düşürüp yaklaşık 30 dk pişirin.

Trileçenin sütlü sosu için uygun bir kapta süt, toz şeker ve sıvı kremayı çırpıp buzdolabında bekletin.

Karamelli sosu için, tavamıza şekeri alıp orta ateşte sürekli karıştırarak erimesini sağlayın.

Açık bir renk alınca 1 yemek kaşığı tereyağını ekleyin ve yağın eritin.

Son olarak sıvı kremayı da ekleyip sosumuz kıvam alana kadar kısık ateşte kısa süre karıştırarak pişirin.

Ilımış olan kekimizi ters çevirip yağlı kağıdı çıkarıp çatalla delikler açın.

Soğuk şerbetimizi kekin üzerine dökün.

1 paket köpürtülmüş krem şantiden süslemek için biraz ayırıp kalanını kekin üzerine yayalım.

Ilımış olan karamel sosumuzu krem şantinin üzerine dökelim.

Ayırmış olduğumuz krem şanti ile süsleyip kürdan ile şekil verelim.

5-6 saat dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis edin.



