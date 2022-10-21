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''Kölen var mı?'' sorusuna şoke eden yanıt! Ebru Polat her şeyi tek tek anlattı

21.10.2022 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde bir sakıza 900 TL verdiği için eleştirilerin hedefinde yer alan Ebru Polat, bu defa kölelik itirafıyla şaşırttı. ''Kölem olmak isteyen çok kişi oldu'' diyen Polat, daha çok zengin erkeklerin bunu istediğini anlattı.

''Kölen var mı?'' sorusuna şoke eden yanıt! Ebru Polat her şeyi tek tek anlattı

Sosyal medyada takipçilerinin sorularını yanıtlayan Ebru Polat, bir takipçisine verdiği kölelik yanıtıyla duyanları şaşkına çevirdi.

''GÖRÜNCE ŞOK OLDUM, TAHMİN BİLE EDEMEZSİN''

Ebru Polat, bir takipçisinden gelen ''İnternetteki kölelik haberleri gerçek mi?'' sorusuna şu yanıtı verdi:

Evet. Fabrikatör, son derece klas, kültürlü, yüksek eğitimli, 29-30 yaşlarında ama köle ruhlu kölelerim olmak isteyenler var. 1 tanesini görünce şok oldum, tahmin bile edemezsin. Üzerinde dünya markaları, kıyafetleri ile harika son model bir Porshe'den inip ayaklarıma kapandı, yalvardı. Çok değişik ya...

Ebru Polat'tan şoke eden kölelik itirafı! ''Porsheden inip ayaklarıma kapandı''

Daha önce eşcinsel ilişki itirafıyla da dikkat çeken Ebru Polat, ''Hiç bir kızla seviştin mi?'' sorusuna ''Hayır ama çok teklif aldım tabii'' demişti.

Ebru Polat'tan şoke eden kölelik itirafı! ''Porsheden inip ayaklarıma kapandı''

Öte yandan Ebru polat, geçtiğimiz günlerde Yunan markalı bir damla sakızına ödediği 900 TL ile de gündem olmuş, sosyal medyada ünlü şarkıcıya tepki yağmıştı. Eleştiriler karşısında suskun kalamayan Polat, kötü herhangi bir alışkanlığı olmadığı, yalnızca sakıza bu kadar para döktüğünü anlatmıştı.

Ebru Polat'tan şoke eden kölelik itirafı! ''Porsheden inip ayaklarıma kapandı''


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