10 haftada 10 kilo verdi: Ameliyatsız, iğnesiz! Kilo verememe sebebiniz o eksiklik olabilir

Avustralya’nın Perth kentinde yaşayan 47 yaşındaki iki çocuk annesi Jo, uzun süredir kilo verememe ve yorgunluk sorunuyla mücadele ettiğini anlattı. Spor yapmasına rağmen kilo aldığını fark eden kadın, beslenme düzenini değiştirerek ve demir takviyesi alarak yaklaşık 10 kilo verdiğini açıkladı.

10 haftada 10 kilo verdi: Ameliyatsız, iğnesiz! Kilo verememe sebebiniz o eksiklik olabilir
Çiğdem Berfin Sevinç

Avustralya’nın Perth kentinde yaşayan 47 yaşındaki iki çocuk annesi Jo, uzun süre kilo verememe ve yorgunluk şikayetleriyle mücadele ettiğini anlattı. Spor salonunda yoğun şekilde çalışmasına rağmen kilo aldığını fark eden kadın, sonunda hayatını değiştirmeye karar verdi.

10 haftada 10 kilo verdi: Ameliyatsız, iğnesiz! Kilo verememe sebebiniz o eksiklik olabilir 1

“GECE TERLEMELERİ BAŞLADI”

80,5 kiloya kadar çıktığını söyleyen Jo, “Sağlıklı besleniyordum, her gün spor yapıyordum ama yine de kilo alıyordum. 4’te başlayan gece terlemeleri hayatımı zorlaştırdı” dedi.

Enerjisinin düştüğünü, sürekli halsiz, gergin ve şişkin hissettiğini anlatan kadın, doktora gittiğinde perimenopoz sürecinde olduğunu öğrendi.

10 haftada 10 kilo verdi: Ameliyatsız, iğnesiz! Kilo verememe sebebiniz o eksiklik olabilir 2

“DOKTOR BANA YÜRÜYEN ÖLÜ DEDİ”

Kan testlerinde demir seviyesinin tehlikeli derecede düşük çıktığı belirtilen Jo’ya, doktor tavsiyesiyle demir takviyesi yapıldı.

Kadın, kilo verme sürecinde popüler zayıflama iğneleri yerine kas kaybı riskinden dolayı bu yöntemleri tercih etmediğini ifade etti.

Günde iki öğünde protein shake tüketen ve akşam protein ağırlıklı beslenen kadın, ilk ay 6 kilo, ikinci ay ise 4 kilo verdiğini söyledi. Toplamda yaklaşık 10 kilo veren Jo’nun gece terlemeleri ve şişkinlik gibi şikayetlerinin de azaldığı belirtildi.

