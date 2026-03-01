Koli koli alıp stokladılar! Dubai'de su krizi endişesi

İran’ın gerçekleştirdiği füze saldırılarının ardından Dubai’de büyük bir panik havası oluştu. Saldırıların United Arab Emirates topraklarına ulaşmasıyla birlikte hava sahası kapatılırken, turistler ve bölge sakinleri güvenli alanlara yöneldi.

MARKETLERDE SU STOKLAMA PANİĞİ

Nükleer tesislerin hedef alınması ihtimali, bölgede su ve gıda stoklama korkusunu artırdı. Dubai’de bazı sakinlerin marketlere akın ederek büyük miktarda su ve hazır gıda satın aldığı görüntüler sosyal medyada yayıldı.

Uzmanlar, saldırıların Iran’ın nükleer tesislerini hedef alması durumunda su kaynaklarının kirlenme riskine karşı uyarıda bulunuyor.