Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Koli koli alıp stokladılar! Dubai'de su krizi endişesi

İran’ın füze saldırılarının ardından Dubai’de panik havası büyüdü. Hava sahasının kapatılmasıyla turistler ve bölge sakinleri güvenli alanlara yönelirken, marketlerde su ve gıda stoklama telaşı dikkat çekti.

Koli koli alıp stokladılar! Dubai'de su krizi endişesi
Çiğdem Berfin Sevinç

İran’ın gerçekleştirdiği füze saldırılarının ardından Dubai’de büyük bir panik havası oluştu. Saldırıların United Arab Emirates topraklarına ulaşmasıyla birlikte hava sahası kapatılırken, turistler ve bölge sakinleri güvenli alanlara yöneldi.

Koli koli alıp stokladılar! Dubai de su krizi endişesi 1

MARKETLERDE SU STOKLAMA PANİĞİ

Nükleer tesislerin hedef alınması ihtimali, bölgede su ve gıda stoklama korkusunu artırdı. Dubai’de bazı sakinlerin marketlere akın ederek büyük miktarda su ve hazır gıda satın aldığı görüntüler sosyal medyada yayıldı.

Koli koli alıp stokladılar! Dubai de su krizi endişesi 2

Uzmanlar, saldırıların Iran’ın nükleer tesislerini hedef alması durumunda su kaynaklarının kirlenme riskine karşı uyarıda bulunuyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Canlı yayında içli içli ağladı!Canlı yayında içli içli ağladı!
40 yıl önce yaşandı: Etkisinden hala geçmedi!40 yıl önce yaşandı: Etkisinden hala geçmedi!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Dubai su savaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Belediye başkanından "O dudaklarını yerim" mesajı

Belediye başkanından "O dudaklarını yerim" mesajı

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Gece yarısı fenalaştı! Ünlü oyuncudan acı haber

Gece yarısı fenalaştı! Ünlü oyuncudan acı haber

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.