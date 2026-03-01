Stüdyodan ağlama sesleri yükseldi: Canlı yayında gündem olan anlar!

İran devlet televizyonunda yayınlanan bir haberde Ali Hameney’nin öldüğünün duyurulduğu anlar gündem oldu.
86 yaşındaki dini liderin, hava saldırıları sırasında hayatını kaybettiği öne sürülürken, gelişme canlı yayında gözyaşlarıyla duyuruldu.
Yayın sırasında ulusal konsey adına açıklama okuyan haber sunucusu, metni aktarırken duygusal anlar yaşadı ve ağlamaya başladı. Açıklamada Khamenei için “şehadet arzusunun gerçekleştiği” ifadeleri kullanıldı.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, sunucunun metni okurken ikinci kez gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Stüdyodan da ağlama sesleri geldiği iddia edildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum