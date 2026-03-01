Mynet Trend

Stüdyodan ağlama sesleri yükseldi: Canlı yayında gündem olan anlar!

Çiğdem Berfin Sevinç

İran devlet televizyonunda Ali Hamaney’in ölüm haberinin duyurulduğu anlar büyük yankı uyandırdı. 86 yaşındaki dini liderin hava saldırılarında hayatını kaybettiğini duyurarak, canlı yayında açıklama yapan sunucunun gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. O anlar sosyal medyada hızla yayıldı.

İran devlet televizyonunda yayınlanan bir haberde Ali Hameney’nin öldüğünün duyurulduğu anlar gündem oldu.

Stüdyodan ağlama sesleri yükseldi: Canlı yayında gündem olan anlar! 1

86 yaşındaki dini liderin, hava saldırıları sırasında hayatını kaybettiği öne sürülürken, gelişme canlı yayında gözyaşlarıyla duyuruldu.

Stüdyodan ağlama sesleri yükseldi: Canlı yayında gündem olan anlar! 2

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Yayın sırasında ulusal konsey adına açıklama okuyan haber sunucusu, metni aktarırken duygusal anlar yaşadı ve ağlamaya başladı. Açıklamada Khamenei için “şehadet arzusunun gerçekleştiği” ifadeleri kullanıldı.

Stüdyodan ağlama sesleri yükseldi: Canlı yayında gündem olan anlar! 3

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, sunucunun metni okurken ikinci kez gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Stüdyodan da ağlama sesleri geldiği iddia edildi.

