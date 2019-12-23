Mynet Trend

Kolombiya uyruklu tırnakçının hırsızlık anı kamerada

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
VİDEO  | Son Güncelleme

Edirne’de, bir döviz bürosundan ‘tırnakçılık’ yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 1’i kadın 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Kolombiya uyruklu oldukları bildirilen 2 şüphelinin üzerinden yüklü miktarda döviz çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne Merkez’de bulunan bir alışveriş merkezinin içerisindeki döviz burasına gelen bir kadın, döviz bozdurmak istedi. Döviz bürosu yetkilileri söz konusu kadının ‘tırnakçılık’ yöntemiyle 3 bin 900 dolar dolandırdığı iddiasıyla polis ekiplerine başvurdu.

'TIRNAKÇILIK' ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Soruşturma başlatan Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu döviz bürosundan Kolombiya uyruklu kadının görüntülerine ulaştı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, kadın ile döviz bürosu çalışanı arasında alışveriş sırasında, ‘tırnak’ yöntemiyle parayı katlayarak, cebine koyduğu anlar saniye saniye görüntülendi.

KAPIKULE'DE YAKALANDILAR

Ekipler, kadının alışveriş merkezinden kiralık bir araçla çıktığını tespit etti. Şüphelilerin kimlik bilgilerine ulaşılmasının ardından söz konusu aracın Kapıkule Sınır Kapısı’na park edildiği belirledi. Bulgaristan’dan yaya olarak tekrar Türkiye’ye dönen Raul Martin R. Ve Jiları Joana Oliva M. İsim Kolombiya uyruklu iki şüpheli dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı. 1’i kadın toplam 2 şüpheli üzerinde yapılan aramada yüklü miktarda döviz ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

(İHA)

Onun için bir otomobil parası harcadı! Aylık masrafı ise... Onun için bir otomobil parası harcadı! Aylık masrafı ise...
Pişkin hırsızın sözleri şaşırttıPişkin hırsızın sözleri şaşırttı
Amatör balıkçı köpek balığı yakalayınca...Amatör balıkçı köpek balığı yakalayınca...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Edirne döviz hırsız

En Çok Okunan Trend Haberler

Müftüden milli piyango ve yılbaşı için çok tartışılacak sözler

Müftüden milli piyango ve yılbaşı için çok tartışılacak sözler

İlber Ortaylı'dan dikkat çeken uyarı

İlber Ortaylı'dan dikkat çeken uyarı

Dilenci kılığına giren muhabire ahlaksız teklif!

Dilenci kılığına giren muhabire ahlaksız teklif!

Kadın dehşeti yaşadı! Herkesin içinde darp etti

Kadın dehşeti yaşadı! Herkesin içinde darp etti

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Hastanede şaşkına çeviren olay!

Hastanede şaşkına çeviren olay!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Olmaz olsun böyle gelenek!

Olmaz olsun böyle gelenek!

Okulda ortalık karıştı! Silahla ateş açtı

Okulda ortalık karıştı! Silahla ateş açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İki kişiyi vurdular! Soyguncuların soygun anı ve kaçışı kamerada

Saniye saniye kameraya yakalandılar!

Samsun'da zihinsel engelli kadın 4'üncü kattan böyle düştü

Metrelerce yüksekten yere böyle çakıldı

Elazığ'da hırsızın kaçmasını önlemek için üzerine oturup polisi bekledi

Elazığ'da ilginç olay! Hırsız kaçmasın diye bunu yaptı

Bolu'da avlamak istediği domuzun saldırısına uğradı, ölümden döndü

Korkutan an! Az kalsın av oluyordu

Samsun'da hırsızlıktan yakalanan zanlının sözleri şaşırttı

Pişkin hırsızın sözleri şaşırttı

Amatör balıkçı aynı gün 2 köpek balığı yakaladı

Amatör balıkçı köpek balığı yakalayınca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.