Mynet Trend

Kolon kanseri erken teşhis edilebilir mi? Kolon kanserini önlemek mümkün mü?

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 28.03.2019 09:25 | Son Güncelleme

Uzmanlar kolonoskopi ile tarama yaparak kolon kanserinden korunmak mümkün olduğunu belirtiyor. Bu kanser, kadınlarda meme kanserinden sonra ikinci, erkeklerde ise akciğer ve prostat kanserinden sonra üçüncü sırada yer alıyor. Erken tanının hayat kurtardığı kolon kanserinde özellikle 50 yaş sonrası her bireyin kolonoskopi ile tarama yaptırması gerekiyor.

Kolon kanseri erken teşhis edilebilir mi? Kolon kanserini önlemek mümkün mü?

Kolon kanseri konusunda farkındalığı artırmak amacıyla “Amgen ile Sağlıklı Buluşmalar” kapsamında İstanbul’da düzenlenen toplantıda konuşan Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Başkanı Şuayib Yalçın, “Kolon kanserinde en önemli nokta korunma. Kolonoskopi ile tarama yapılarak erken tanı konulması ile hem kanser sıklığı azalıyor, hem de kanser sebebiyle meydana gelen ölümlerde düşme gözlemleniyor” dedi.

Kolon kanseri konusunda farkındalığı artırmak amacıyla “Amgen ile Sağlıklı Buluşmalar” çatısı altında İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Başkanı Şuayib Yalçın, kolon kanserinde en önemli noktanın korunma olduğunu söyledi. Özellikle 50 yaş sonrası her bireyin mutlaka kolonoskopi ile tarama yaptırması gerektiğini vurgulayan Yalçın, “Bu yöntemle hem kanser sıklığı azalıyor, hem de kanser ölümlerinde düşme gözlemleniyor” dedi.

Şuayib Yalçın, kolon kanseri biyolojisinin ve genetiğinin daha iyi anlaşılması ve teknolojik ilerlemenin bir araya gelmesi ile tedavi başarısında önemli artışlar olduğunu kaydetti. Yalçın, “Özellikle moleküler ve klinik alt tiplerinin daha iyi tanımlanması ile kolon kanserinde kişisel tedavi olanakları hızla artmaya başladı. İleri evre kalın barsak kanserlerinde tedavi yaklaşımları çok farklılaştı” diye konuştu.

EN SIK 50 YAŞ SONRASI GÖRÜLÜYOR

Kolon kanserinin günümüzde nedenleri ve nasıl oluştuğu yönünde çok önemli bilimsel gelişmeler olduğunu dile getiren Şuayib Yalçın, “Kolon kanseri tüm kanserlerin %8’ini, oluşturmakta olup sindirim sisteminin en sık görülen kanseri. Bu kanser, kadınlarda meme kanserinden sonra ikinci, erkeklerde ise akciğer ve prostat kanserinden sonra üçüncü sırada yer alıyor. Bu durumda Türkiye’de yıllık yaklaşık 10.000-12.000 yeni vaka bekleniyor. Kolon kanserinde en önemli risk faktörü yaşlanma. En sık 50 yaş sonrası görülüyor. Bu kanser beslenme ile doğrudan ilişkili. Fazla yağlı ve kırmızı etten zengin beslenme, şişmanlık, sebze ve meyveyi az tüketme ve az posalı ve az lifli gıda tüketme ile aile öyküsü riski artırıyor” ifadelerini kullandı.

KANSER TARAMA PROGRAMI DESTEKLENMELİ

Türkiye’de kolon kanserinde hastaneye başvuru genellikle geç dönemde olduğu için hastalara ileri evrede tanı konduğuna dikkat çeken Şuayib Yalçın ülkemizde Sağlık Bakanlığı’nın başlattığı kanser tarama programının desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Kanser tarama programlarına halkın dikkati çekilmeli ve bu konuda farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalar yapılmalı. Bu konuda ülkemize özgü programlar etkin olarak uygulanmalı. Kanser için kullanılan amansız hastalık tanımı artık doğru değil. Özellikle sistemik tedaviler dediğimiz kemoterapi ve biyolojik tedavilerle erişkin yaşta görülen tüm kanserlerin üçte ikisine yakını başarı ile tedavi ediliyor. Kanser gerçeğini kabul etmezsek mücadele edemez, üstesinden gelemeyiz. Yalçın, kansere ancak bilimsel araştırmalar ile çare bulunabildiğini, bu konuyla ilgili mevzuatın bilimsel çalışmaları ve araştırmacıları desteklemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...
Damar tıkanıklığının sonuçlarına dikkat!Damar tıkanıklığının sonuçlarına dikkat!
112 yaşında ameliyatla böbrek taşından kurtuldu!112 yaşında ameliyatla böbrek taşından kurtuldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kolonoskopi kolon kanseri

En Çok Okunan Trend Haberler

Büyük skandal! Sipariş edilen F-35'ler çürük çıktı!

Büyük skandal! Sipariş edilen F-35'ler çürük çıktı!

Suudilerden haddini aşan 'Osmanlı Devleti' iftirası!

Suudilerden haddini aşan 'Osmanlı Devleti' iftirası!

Para karşılığı ilişki için anlaştı, sonrası korkunç! İple koltuğa bağlayıp...

Para karşılığı ilişki için anlaştı, sonrası korkunç! İple koltuğa bağlayıp...

'2030'dan geldim' demişti! Anlattıkları gerçekleşti

'2030'dan geldim' demişti! Anlattıkları gerçekleşti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yıllarca onunla yaşadı: Görünce patates sandım

Yıllarca onunla yaşadı: Görünce patates sandım

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Halk içinde dışlanıyorum, benimle alay ediyorlar

Halk içinde dışlanıyorum, benimle alay ediyorlar

Sağlık Bakanı'ndan flaş tuz açıklaması: Masalardan kaldırın

Sağlık Bakanı'ndan flaş tuz açıklaması: Masalardan kaldırın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otizm nedir, belirtileri nelerdir? Otizmli çocuklarda düzelme olur mu?

Otizm belirtileri tamamen düzelebiliyor!

Damar tıkanıklığı nedir, belirtileri nelerdir? Damar tıkanıklığı tedavisi nasıl yapılır?

Damar tıkanıklığının sonuçlarına dikkat!

112 yaşında kapalı ameliyatla böbrek taşından kurtuldu!

112 yaşında ameliyatla böbrek taşından kurtuldu!

Bahar yorgunluğunu önlemek için 10 etkili yöntem!

Bahara girerken bunlara dikkat edin!

Ayaktaki sesamoid kemik hasarı neden olur? Sesamoid kemik hasarını önlemek için neler yapılmalıdır?

Topuklu ve sivri burunlu ayakkabılara dikkat!

Panik atak nedir? Panik atak neden ortaya çıkar, belirtileri ve tedavisi nasıl olur?

Bu 4 belirti varsa hemen hastaneye koşun!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.