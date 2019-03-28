Kolon kanseri erken teşhis edilebilir mi? Kolon kanserini önlemek mümkün mü?

Kolon kanseri konusunda farkındalığı artırmak amacıyla “Amgen ile Sağlıklı Buluşmalar” kapsamında İstanbul’da düzenlenen toplantıda konuşan Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Başkanı Şuayib Yalçın, “Kolon kanserinde en önemli nokta korunma. Kolonoskopi ile tarama yapılarak erken tanı konulması ile hem kanser sıklığı azalıyor, hem de kanser sebebiyle meydana gelen ölümlerde düşme gözlemleniyor” dedi.

Kolon kanseri konusunda farkındalığı artırmak amacıyla “Amgen ile Sağlıklı Buluşmalar” çatısı altında İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Başkanı Şuayib Yalçın, kolon kanserinde en önemli noktanın korunma olduğunu söyledi. Özellikle 50 yaş sonrası her bireyin mutlaka kolonoskopi ile tarama yaptırması gerektiğini vurgulayan Yalçın, “Bu yöntemle hem kanser sıklığı azalıyor, hem de kanser ölümlerinde düşme gözlemleniyor” dedi.

Şuayib Yalçın, kolon kanseri biyolojisinin ve genetiğinin daha iyi anlaşılması ve teknolojik ilerlemenin bir araya gelmesi ile tedavi başarısında önemli artışlar olduğunu kaydetti. Yalçın, “Özellikle moleküler ve klinik alt tiplerinin daha iyi tanımlanması ile kolon kanserinde kişisel tedavi olanakları hızla artmaya başladı. İleri evre kalın barsak kanserlerinde tedavi yaklaşımları çok farklılaştı” diye konuştu.