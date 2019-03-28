Kolon kanseri erken teşhis edilebilir mi? Kolon kanserini önlemek mümkün mü?

Kolon kanseri konusunda farkındalığı artırmak amacıyla “Amgen ile Sağlıklı Buluşmalar” kapsamında İstanbul’da düzenlenen toplantıda konuşan Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Başkanı Şuayib Yalçın, “Kolon kanserinde en önemli nokta korunma. Kolonoskopi ile tarama yapılarak erken tanı konulması ile hem kanser sıklığı azalıyor, hem de kanser sebebiyle meydana gelen ölümlerde düşme gözlemleniyor” dedi.
Kolon kanseri konusunda farkındalığı artırmak amacıyla “Amgen ile Sağlıklı Buluşmalar” çatısı altında İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Başkanı Şuayib Yalçın, kolon kanserinde en önemli noktanın korunma olduğunu söyledi. Özellikle 50 yaş sonrası her bireyin mutlaka kolonoskopi ile tarama yaptırması gerektiğini vurgulayan Yalçın, “Bu yöntemle hem kanser sıklığı azalıyor, hem de kanser ölümlerinde düşme gözlemleniyor” dedi.
Şuayib Yalçın, kolon kanseri biyolojisinin ve genetiğinin daha iyi anlaşılması ve teknolojik ilerlemenin bir araya gelmesi ile tedavi başarısında önemli artışlar olduğunu kaydetti. Yalçın, “Özellikle moleküler ve klinik alt tiplerinin daha iyi tanımlanması ile kolon kanserinde kişisel tedavi olanakları hızla artmaya başladı. İleri evre kalın barsak kanserlerinde tedavi yaklaşımları çok farklılaştı” diye konuştu.
EN SIK 50 YAŞ SONRASI GÖRÜLÜYOR
Kolon kanserinin günümüzde nedenleri ve nasıl oluştuğu yönünde çok önemli bilimsel gelişmeler olduğunu dile getiren Şuayib Yalçın, “Kolon kanseri tüm kanserlerin %8’ini, oluşturmakta olup sindirim sisteminin en sık görülen kanseri. Bu kanser, kadınlarda meme kanserinden sonra ikinci, erkeklerde ise akciğer ve prostat kanserinden sonra üçüncü sırada yer alıyor. Bu durumda Türkiye’de yıllık yaklaşık 10.000-12.000 yeni vaka bekleniyor. Kolon kanserinde en önemli risk faktörü yaşlanma. En sık 50 yaş sonrası görülüyor. Bu kanser beslenme ile doğrudan ilişkili. Fazla yağlı ve kırmızı etten zengin beslenme, şişmanlık, sebze ve meyveyi az tüketme ve az posalı ve az lifli gıda tüketme ile aile öyküsü riski artırıyor” ifadelerini kullandı.
KANSER TARAMA PROGRAMI DESTEKLENMELİ
Türkiye’de kolon kanserinde hastaneye başvuru genellikle geç dönemde olduğu için hastalara ileri evrede tanı konduğuna dikkat çeken Şuayib Yalçın ülkemizde Sağlık Bakanlığı’nın başlattığı kanser tarama programının desteklenmesi gerektiğini söyledi.
Kanser tarama programlarına halkın dikkati çekilmeli ve bu konuda farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalar yapılmalı. Bu konuda ülkemize özgü programlar etkin olarak uygulanmalı. Kanser için kullanılan amansız hastalık tanımı artık doğru değil. Özellikle sistemik tedaviler dediğimiz kemoterapi ve biyolojik tedavilerle erişkin yaşta görülen tüm kanserlerin üçte ikisine yakını başarı ile tedavi ediliyor. Kanser gerçeğini kabul etmezsek mücadele edemez, üstesinden gelemeyiz. Yalçın, kansere ancak bilimsel araştırmalar ile çare bulunabildiğini, bu konuyla ilgili mevzuatın bilimsel çalışmaları ve araştırmacıları desteklemesi gerektiğini sözlerine ekledi.
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