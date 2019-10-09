Kolon kanseri neden olur? Kolon kanseri riskini azaltan 6 öneri

Memorial Diyarbakır Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’nden Prof. Dr. Ercan Gedik, kolon kanseri ve cerrahi tedavisi hakkında bilgi verdi.

50 YAŞ SONRASI DÜZENLİ KOLONOSKOPİ ÖNERİLİYOR

Kolon kanserinin en önemli nedenleri arasında; yaş, ailesel öykü, polipler, ailede jinekolojik kanser hikayesi, beslenme şekilleri, genetik yatkınlık gibi faktörler ön plandadır. Yavaş ilerleyen ve erken dönemde belirti vermeyen kolon kanseri riski özellikle 50 yaşından sonra artar. Bu nedenle düzenli tarama programları ihmal edilmemelidir. 50 yaşını aşmış herkesin, doktorun önerdiği şekilde kolonoskopi yaptırması, kolon kanserinin erken dönemde saptanmasında veya kansere neden olan poliplerin yakalanarak kansere dönüşmeden alınmasında etkili rol oynamaktadır.

KANSER TARAMALARI KADAR SAĞLIKLI YAŞAM DA ÖNEMLİ

Kolon kanserinden korunmak ya da hastalığı erken dönemde yakalamak için düzenli kontrollerin yanı sıra sağlıklı yaşam önerilerini de dikkate almak gereklidir.

Bunlar;

İdeal kiloda olmak ve bu kiloyu korumak, Taze meyve ve sebze ağırlıklı beslenmek, Posa içeriği yüksek gıdaların tüketimini artırmak, Günde 30-60 dakika orta düzeyde fiziksel aktivitede bulunmak, Sigara ve alkol kullanmamak, Kırmızı et tüketimini sınırlamak…

KOLON KANSERİNİN ÖNCELİKLİ TEDAVİSİ AMELİYATTIR