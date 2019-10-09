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Kolon kanseri neden olur? Kolon kanseri riskini azaltan 6 öneri

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 09.10.2019 07:40 | Son Güncelleme

Kolon kanseri, yaşamı tehdit eden kanser türleri arasında üçüncü sırada yer alıyor. Kalın bağırsak kanserinin oluşumunda; polipler, beslenme alışkanlıkları ve genetik faktörler etkili rol oynuyor. Tedavide çok önemli bir yeri bulunan cerrahi uygulamalar da günümüzde artık laparoskopik yani kapalı olarak gerçekleştirilerek, hastanın yaşam kalitesi ve psikolojisine olumlu etki sağlıyor.

Kolon kanseri neden olur? Kolon kanseri riskini azaltan 6 öneri

Memorial Diyarbakır Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’nden Prof. Dr. Ercan Gedik, kolon kanseri ve cerrahi tedavisi hakkında bilgi verdi.

50 YAŞ SONRASI DÜZENLİ KOLONOSKOPİ ÖNERİLİYOR

Kolon kanserinin en önemli nedenleri arasında; yaş, ailesel öykü, polipler, ailede jinekolojik kanser hikayesi, beslenme şekilleri, genetik yatkınlık gibi faktörler ön plandadır. Yavaş ilerleyen ve erken dönemde belirti vermeyen kolon kanseri riski özellikle 50 yaşından sonra artar. Bu nedenle düzenli tarama programları ihmal edilmemelidir. 50 yaşını aşmış herkesin, doktorun önerdiği şekilde kolonoskopi yaptırması, kolon kanserinin erken dönemde saptanmasında veya kansere neden olan poliplerin yakalanarak kansere dönüşmeden alınmasında etkili rol oynamaktadır.

KANSER TARAMALARI KADAR SAĞLIKLI YAŞAM DA ÖNEMLİ

Kolon kanserinden korunmak ya da hastalığı erken dönemde yakalamak için düzenli kontrollerin yanı sıra sağlıklı yaşam önerilerini de dikkate almak gereklidir.

Bunlar;

İdeal kiloda olmak ve bu kiloyu korumak,
Taze meyve ve sebze ağırlıklı beslenmek,
Posa içeriği yüksek gıdaların tüketimini artırmak,
Günde 30-60 dakika orta düzeyde fiziksel aktivitede bulunmak,
Sigara ve alkol kullanmamak,
Kırmızı et tüketimini sınırlamak…

KOLON KANSERİNİN ÖNCELİKLİ TEDAVİSİ AMELİYATTIR

Hastaları tedirgin eden ve iyileşme sürelerini uzatan açık cerrahilerin yerini, günümüzde artık hasta konforunu artıran ve tedavi başarısına katkısı bulunan laparoskopik yani kapalı yöntemler kullanılmaktadır. Geçmişte yalnızca safra kesesi, apandisit ve fıtık ameliyatlarında kullanılan laparoskopik yöntemler; mide, dalak ve kalın bağırsak gibi organlarda oluşan tümörlerin cerrahisinde de başarılı bir şekilde uygulanabilmektedir. Kapalı ameliyatlar hastanın vücudunda ameliyat izine neden olmadığı için herhangi bir estetik kaygıya da yol açmamaktadır.

KONFORLU VE HIZLI BİR İYİLEŞME SÜRECİ SAĞLAR

Laparoskopik ameliyatlarda, açık cerrahiye göre ağrı daha az hissedilir. Hastanede yatış süresi kısadır, karındaki kesiler estetik kaygıya yol açmayacak kadar küçüktür. Yaradaki enfeksiyon riski daha azdır, iyileşme süreci olabildiğince kısadır. En önemlisi ise hastayı ağır ameliyat psikolojisinden uzak tutmasıdır. Bu sayede hastalar; iş, özel ve sosyal hayata daha çabuk adapte olabilir. Ancak bu işlem için uygun hasta seçimi önemlidir.

AMELİYAT SONRASI DOKTORLA İLETİŞİM ÖNEMLİ

Laparoskopik ameliyatlar sonrası hastalar doktorlarının önerisi ile hareket etmelidir. Bunun yanı sıra bazı şikayetlerin ortaya çıkması durumunda, vakit kaybetmeden doktor ile iletişime geçilmelidir. Özellikle; dışkıdan aşırı miktarda kan gelmesi, karında şişkinlik, ilaçlarla geçmeyen ağrılar, üşüme, titreme, inatçı öksürük ve nefes darlığı gibi sorunlar acil müdahale gerektirebilir.

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Anahtar Kelimeler:
kolon kanseri kalın bağırsak kanseri kanser sağlık

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