Koltuk altı diz ve dirsek kararmalarını geçiren 5 yöntem

Vücudunuzun belli bölgelerinde oluşan cilt tonu değişimleri özellikle yaz aylarına doğru bazılarımızı rahatsız eder hale gelebilir. Özellikle koltuk altı bölgesinde kararma yaşıyorsanız beyazlatmak adına en doğal yöntemlerden destek alabilirsiniz. İşte en etkili tarifler:
Kozmetik ürünlerinde sıkça karşımıza çıkan hindistan cevizi yağı, cilt ve saç bakımı için neredeyse vazgeçilmez bir kaynak. Cilt kararmalarında da etkili olan bu doğal kaynak limonla birleşince adeta imdadınıza koşacak. E vitamini içeriği yüksek olan yağ, C vitamini ile birleşince ve düzenli kullanıma devam edildiğinde çözüme ulaşmanız mümkün. Bunun için; bir yemek kaşığı yağ ile bir çay kaşığı limon suyunu karıştırın. Temiz koltuk altına sürün ve 15 dakika bu şekilde bekleyip ardından yıkayın. Haftada 2 kez yapmanız tavsiye edilir.
Hassas ciltler için uygulanan bir yöntemdir. Dirsek, koltuk altı ve dizde kararan kısımları her gün patates dilimi ile 10 dakika ovalamalısınız. Beyazlama olana kadar her ün uygulayabilirsiniz.
Muz kabuğunda bulunan sitrit asit cilt kararmalarında etkili bir yöntemdir. Bunun için temiz koltuk altını muz kabuğunun iç kısmı ile ovalayın. Yaklaşık 10 dakika bekledikten sonra soğuk su ile yıkayın. Muz kabuğu yöntemini haftada 2 kez uygulayabilirsiniz.
Sütte bulunan yağ asitleri ve vitaminler, cilt tonunun açılmasına yardımcı olur. Bunun için, bir çay kaşığı lor, 2 yemek kaşığı süt ve 1 yemek kaşığı karıştırın. Lapa haline gelen karışımı temiz kararan bölgelere sürün ve yaklaşık 15 dakika bekletin. Ardından soğuk su ile durulayın. Haftada 2 kez uygulayın.
Bir yemek kaşığı gül suyu, bir yemek kaşığı limon suyu ve bir kaşık gliserini homojen bir karışım haline getirin. Temiz koltuk altı ya da dirsek bölgenize ovalayarak bu karışımla masaj yapın. Gece boyunca yıkamayın. Sabah kalktığınızda temizleyin. Kararan bölgeler açılana kadar yöntemi uygulamaya devam edebilirsiniz.
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