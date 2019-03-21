Koltuk altı diz ve dirsek kararmalarını geçiren 5 yöntem

Vücudunuzun belli bölgelerinde oluşan cilt tonu değişimleri özellikle yaz aylarına doğru bazılarımızı rahatsız eder hale gelebilir. Özellikle koltuk altı bölgesinde kararma yaşıyorsanız beyazlatmak adına en doğal yöntemlerden destek alabilirsiniz. İşte en etkili tarifler:

Hindistan cevizi yağı ve limon



Kozmetik ürünlerinde sıkça karşımıza çıkan hindistan cevizi yağı, cilt ve saç bakımı için neredeyse vazgeçilmez bir kaynak. Cilt kararmalarında da etkili olan bu doğal kaynak limonla birleşince adeta imdadınıza koşacak. E vitamini içeriği yüksek olan yağ, C vitamini ile birleşince ve düzenli kullanıma devam edildiğinde çözüme ulaşmanız mümkün. Bunun için; bir yemek kaşığı yağ ile bir çay kaşığı limon suyunu karıştırın. Temiz koltuk altına sürün ve 15 dakika bu şekilde bekleyip ardından yıkayın. Haftada 2 kez yapmanız tavsiye edilir.

Patates yöntemi



Hassas ciltler için uygulanan bir yöntemdir. Dirsek, koltuk altı ve dizde kararan kısımları her gün patates dilimi ile 10 dakika ovalamalısınız. Beyazlama olana kadar her ün uygulayabilirsiniz.