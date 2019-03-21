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Koltuk altı diz ve dirsek kararmalarını geçiren 5 yöntem

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 21.03.2019 09:29 | Son Güncelleme

Koltuk altı bölgesinin kararmasında birçok neden etkili olabilir. Bunlar; tıraş ile temizlemek, menopoz dönemi, hormonal değişmler, kozmetik ürünler ya da obezite gibi. Koltuk altı, diz ya da dirseklerinizde kararmalar mevcut ve estetik olarak iyi bulmuyorsanız doğal yollarla bu renk değişimin üstesinden gelebilirsiniz.

Koltuk altı diz ve dirsek kararmalarını geçiren 5 yöntem

Vücudunuzun belli bölgelerinde oluşan cilt tonu değişimleri özellikle yaz aylarına doğru bazılarımızı rahatsız eder hale gelebilir. Özellikle koltuk altı bölgesinde kararma yaşıyorsanız beyazlatmak adına en doğal yöntemlerden destek alabilirsiniz. İşte en etkili tarifler:

Hindistan cevizi yağı ve limon

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Kozmetik ürünlerinde sıkça karşımıza çıkan hindistan cevizi yağı, cilt ve saç bakımı için neredeyse vazgeçilmez bir kaynak. Cilt kararmalarında da etkili olan bu doğal kaynak limonla birleşince adeta imdadınıza koşacak. E vitamini içeriği yüksek olan yağ, C vitamini ile birleşince ve düzenli kullanıma devam edildiğinde çözüme ulaşmanız mümkün. Bunun için; bir yemek kaşığı yağ ile bir çay kaşığı limon suyunu karıştırın. Temiz koltuk altına sürün ve 15 dakika bu şekilde bekleyip ardından yıkayın. Haftada 2 kez yapmanız tavsiye edilir.

Patates yöntemi

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Hassas ciltler için uygulanan bir yöntemdir. Dirsek, koltuk altı ve dizde kararan kısımları her gün patates dilimi ile 10 dakika ovalamalısınız. Beyazlama olana kadar her ün uygulayabilirsiniz.

Muz kabuğu yöntemi

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Muz kabuğunda bulunan sitrit asit cilt kararmalarında etkili bir yöntemdir. Bunun için temiz koltuk altını muz kabuğunun iç kısmı ile ovalayın. Yaklaşık 10 dakika bekledikten sonra soğuk su ile yıkayın. Muz kabuğu yöntemini haftada 2 kez uygulayabilirsiniz.

Süt yöntemi

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Sütte bulunan yağ asitleri ve vitaminler, cilt tonunun açılmasına yardımcı olur. Bunun için, bir çay kaşığı lor, 2 yemek kaşığı süt ve 1 yemek kaşığı karıştırın. Lapa haline gelen karışımı temiz kararan bölgelere sürün ve yaklaşık 15 dakika bekletin. Ardından soğuk su ile durulayın. Haftada 2 kez uygulayın.

Gül suyu ve limon yöntemi

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Bir yemek kaşığı gül suyu, bir yemek kaşığı limon suyu ve bir kaşık gliserini homojen bir karışım haline getirin. Temiz koltuk altı ya da dirsek bölgenize ovalayarak bu karışımla masaj yapın. Gece boyunca yıkamayın. Sabah kalktığınızda temizleyin. Kararan bölgeler açılana kadar yöntemi uygulamaya devam edebilirsiniz.

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